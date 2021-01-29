Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
29 Oca 2021 - 11:10- Gündem G: 29 Oca 2021 - 11:15

Ağır yara alan WhatsApp'tan önemli yenilik

Milyonlara dayattığı gizlilik sözleşmesi nedeniyle ağır yara alan ve çok sayıda kullanıcısını Telegram ile Signal gibi rakiplerine kaptıran WhatsApp, getirdiği yeni özelliklerle rüzgarı tersine çevirmeyi planlıyor. WhatsApp, uygulamadaki sohbet kayıtlarına yüz ya da parmak iziyle erişim imkanı sunan özelliği bilgisayarlara getiriyor.

mask

Yeni gizlilik sözleşmesi nedeniyle büyük tepki toplayan ve geri adım atmak durumunda kalan WhatsApp, milyonlarca kullanıcısını Telegram başta olmak üzere alternatif uygulamalara kaptırırken, diğer yandan yeni özellikleri platforma kazandırmaya devam ediyor.

POPÜLER ÖZELLİK BİLGİSAYARLARA GELİYOR

Uygulamada uzun zamandır bulunan ve kullanıcıların yüz ya da parmak iziyle de sohbet kayıtlarına erişim imkanı sunan özellik bu kez bilgisayarlara geliyor.

WHATSAPP'A QR KODSUZ ERİŞİM MÜMKÜN OLACAK

Kullanıcılar, bilgisayardan WhatsApp'a erişim sağladıklarında şu an QR kodu taratması gerekiyor. Ancak yeni sistemde bu gerekli olmayacak ve webcam ya da parmak izi tarayıcısı olan bir bilgisayar söz konusu olduğunda QR kodsuz WhatsApp'a erişim mümkün olacak.

İSTER YÜZ TANIMA İSTER PARMAK İZİ

WhatsApp Web'e girenler dilerse yüz tanıma özelliğini kullanarak sohbetlerine ulaşacak, dilerse de bilgisayarının ekran kilidini sağlayan parmak izi tarayıcısını kullanabilmeleri mümkün olacak.

Şirketten yapılan yazılı açıklama ise şöyle:

"Bunu yapmak için, cep telefonu işletim sisteminde bulunan yüz veya parmak iziyle kilit açma özelliğinden yararlanıyoruz. WhatsApp Web veya masaüstü uygulamasını WhatsApp hesabınıza bağlamak için şimdi yüzünüzü veya parmak izi kilidini kullanmanız istenecek."

29 Oca 2021 - 11:10 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Dilovası Batı Kavşağı’nda yatay sondaja devam   mask
Dilovası Batı Kavşağı’nda yatay sondaja devam  
İzmit’te kafe ve restoranlardan eğlence vergisi alınmayacak mask
İzmit’te kafe ve restoranlardan eğlence vergisi alınmayacak
Yaşadığı konteyneri yanan vatandaşa İzmit Belediyesinden yardım eli mask
Yaşadığı konteyneri yanan vatandaşa İzmit Belediyesinden yardım eli
2019 GSYH’de Kocaeli 2. Sırada mask
2019 GSYH’de Kocaeli 2. Sırada
İzmit Belediyesi esnaftan işgal harcı almayacak mask
İzmit Belediyesi esnaftan işgal harcı almayacak
Yavuz: Bakanlık hasarlı binalar için ödenek sağladı mask
Yavuz: Bakanlık hasarlı binalar için ödenek sağladı
Anket Darıca Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı! Fena halde geliyor mask
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı! Fena halde geliyor
Nilüfer Özlüce'de 294 m2 tripleks villa icradan satılık mask
Nilüfer Özlüce'de 294 m2 tripleks villa icradan satılık
6 gündür haber alınamayan adam bulundu! mask
6 gündür haber alınamayan adam bulundu!
Kocaeli’de TÜVTÜRK isyanı mask
Kocaeli’de TÜVTÜRK isyanı
Sokak ortasında 2 kişiyi vurdular mask
Sokak ortasında 2 kişiyi vurdular
Hacegan Derneği'nden açıklama geldi: Kocaman'ın bilgisi vardı mask
Hacegan Derneği'nden açıklama geldi: Kocaman'ın bilgisi vardı

GALERİ

Kocaeli'nin yüksek kesimleri beyaza büründü mask
Kocaeli'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
Abisini kıskandığı için başladığı sporda başarıdan başarıya koşuyor mask
Abisini kıskandığı için başladığı sporda başarıdan başarıya koşuyor
Silahlı saldırganın görüntüleri ortaya çıktı! mask
Silahlı saldırganın görüntüleri ortaya çıktı!
Sarıyer - Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Sarıyer - Kocaelispor (Canlı anlatım)
Lodos şiddetlendi, dalgaların vurduğu sahil gölete döndü mask
Lodos şiddetlendi, dalgaların vurduğu sahil gölete döndü
Koronavirüsü hiçe sayıp kumar masasında yakalandılar! mask
Koronavirüsü hiçe sayıp kumar masasında yakalandılar!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL