Bakanı Koca, Güney Afrika varyantı için uyardı! Aşılar bile risk altında

Yeni tip koronavirüsün İngiltere ve Güney Afrika'da mutasyona uğraması sonrası çoğu ülke, bu ülkeler ile bağlantısını keserek uçuşları askıya aldı. Ancak mutasyona uğramış koronavirüsün yayılması durdurulabilmiş değil. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verdiği bilgiye göre; virüsün İngiltere'de görülen varyantı (B117) 70 ülkeye yayılırken, Güney Afrika versiyonu (501Y.v2 veya B1351) ise 31 ülkede görüldü.

İNGİLTERE MUTASYONU TÜRKİYE'DE

Virüsün daha hızlı yayılan bu yeni varyantı Türkiye'de de görülmüş ve çok sayıda ile sıçramıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiş ve kontrol altına alınmıştır. İngiltere'den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur" ifadelerini kullanmıştı.

GÜNEY AFRİKA MUTASYONUNA TÜRKİYE'DE RASTLANILMADI

Bilim insanları tarafından daha tehlikeli olduğu belirtilen Güney Afrika mutasyonuna ise henüz Türkiye'de rastlanılmadı.

GÜNEY AFRİKA MUTASYONU NEDEN DAHA TEHLİKELİ?

Bizzat Güney Afrika devletine bağlı Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nün yaptığı araştırmada, "501Y.v2 veya B1351" olarak bilinen bu türün daha tehlikeli olduğu ve kandaki antikor seviyesini ciddi oranda düşürdüğü tespit edildi. Güney Afrikalı araştırmacılar, antikorların virüsü nötralize etme kabiliyetinin yeni varyantla birlikte 8 kat düştüğünü, yani laboratuvar testlerinde B1351 varyantını devre dışı bırakmak için eskisine göre 8 kat daha fazla antikora ihtiyaç duyulduğunu buldu. Bilim insanları, bazı hastalardan alınan plazmanın, mutant virüsü nötralize etme yeteneğinde 64 kata kadar düşüş tespit ettiklerini açıkladı.