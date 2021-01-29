Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
29 Oca 2021 - 11:16- Gündem G: 29 Oca 2021 - 11:21

Bakanı Koca, Güney Afrika varyantı için uyardı! Aşılar bile risk altında

İngiltere'de mutasyona uğrayan koronavirüs şu ana kadar Türkiye dahil 70 ülkeye yayılırken, bilim insanlarının daha tehlikeli bulduğu ve aşıların etkili olmayacağı kaygısı duyulan Güney Afrika mutasyonu ise 31 ülkede görüldü. Sağlık Bakanı Koca ise Güney Afrika mutasyonunun daha ölümcül olduğunu söyledi.

mask

Yeni tip koronavirüsün İngiltere ve Güney Afrika'da mutasyona uğraması sonrası çoğu ülke, bu ülkeler ile bağlantısını keserek uçuşları askıya aldı. Ancak mutasyona uğramış koronavirüsün yayılması durdurulabilmiş değil. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verdiği bilgiye göre; virüsün İngiltere'de görülen varyantı (B117) 70 ülkeye yayılırken, Güney Afrika versiyonu (501Y.v2 veya B1351) ise 31 ülkede görüldü.

İNGİLTERE MUTASYONU TÜRKİYE'DE

Virüsün daha hızlı yayılan bu yeni varyantı Türkiye'de de görülmüş ve çok sayıda ile sıçramıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiş ve kontrol altına alınmıştır. İngiltere'den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur" ifadelerini kullanmıştı.

GÜNEY AFRİKA MUTASYONUNA TÜRKİYE'DE RASTLANILMADI

Bilim insanları tarafından daha tehlikeli olduğu belirtilen Güney Afrika mutasyonuna ise henüz Türkiye'de rastlanılmadı.

GÜNEY AFRİKA MUTASYONU NEDEN DAHA TEHLİKELİ?

Bizzat Güney Afrika devletine bağlı Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nün yaptığı araştırmada, "501Y.v2 veya B1351" olarak bilinen bu türün daha tehlikeli olduğu ve kandaki antikor seviyesini ciddi oranda düşürdüğü tespit edildi. Güney Afrikalı araştırmacılar, antikorların virüsü nötralize etme kabiliyetinin yeni varyantla birlikte 8 kat düştüğünü, yani laboratuvar testlerinde B1351 varyantını devre dışı bırakmak için eskisine göre 8 kat daha fazla antikora ihtiyaç duyulduğunu buldu. Bilim insanları, bazı hastalardan alınan plazmanın, mutant virüsü nötralize etme yeteneğinde 64 kata kadar düşüş tespit ettiklerini açıkladı.

29 Oca 2021 - 11:16 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Dilovası Batı Kavşağı’nda yatay sondaja devam   mask
Dilovası Batı Kavşağı’nda yatay sondaja devam  
İzmit’te kafe ve restoranlardan eğlence vergisi alınmayacak mask
İzmit’te kafe ve restoranlardan eğlence vergisi alınmayacak
Yaşadığı konteyneri yanan vatandaşa İzmit Belediyesinden yardım eli mask
Yaşadığı konteyneri yanan vatandaşa İzmit Belediyesinden yardım eli
2019 GSYH’de Kocaeli 2. Sırada mask
2019 GSYH’de Kocaeli 2. Sırada
İzmit Belediyesi esnaftan işgal harcı almayacak mask
İzmit Belediyesi esnaftan işgal harcı almayacak
Yavuz: Bakanlık hasarlı binalar için ödenek sağladı mask
Yavuz: Bakanlık hasarlı binalar için ödenek sağladı
Anket Darıca Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı! Fena halde geliyor mask
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı! Fena halde geliyor
Nilüfer Özlüce'de 294 m2 tripleks villa icradan satılık mask
Nilüfer Özlüce'de 294 m2 tripleks villa icradan satılık
6 gündür haber alınamayan adam bulundu! mask
6 gündür haber alınamayan adam bulundu!
Kocaeli’de TÜVTÜRK isyanı mask
Kocaeli’de TÜVTÜRK isyanı
Sokak ortasında 2 kişiyi vurdular mask
Sokak ortasında 2 kişiyi vurdular
Hacegan Derneği'nden açıklama geldi: Kocaman'ın bilgisi vardı mask
Hacegan Derneği'nden açıklama geldi: Kocaman'ın bilgisi vardı

GALERİ

Kocaeli'nin yüksek kesimleri beyaza büründü mask
Kocaeli'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
Abisini kıskandığı için başladığı sporda başarıdan başarıya koşuyor mask
Abisini kıskandığı için başladığı sporda başarıdan başarıya koşuyor
Silahlı saldırganın görüntüleri ortaya çıktı! mask
Silahlı saldırganın görüntüleri ortaya çıktı!
Sarıyer - Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Sarıyer - Kocaelispor (Canlı anlatım)
Lodos şiddetlendi, dalgaların vurduğu sahil gölete döndü mask
Lodos şiddetlendi, dalgaların vurduğu sahil gölete döndü
Koronavirüsü hiçe sayıp kumar masasında yakalandılar! mask
Koronavirüsü hiçe sayıp kumar masasında yakalandılar!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL