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29 Oca 2021 - 11:23- Gündem G: 29 Oca 2021 - 11:24

Hürriyet, Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na İzmit Çarşısı’nı tanıttı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ni ziyaret ederek, yerel kalkınmayı güçlendirmek amacıyla hayata geçirilecek olan İzmit Çarşısı projesinin detaylarını paylaştı

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İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Çarşısı hakkında bilgilendirme ve tanıtım ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Hürriyet, üreticinin ücretsiz olarak dükkân açabileceği ve esnafa destek olacak olan İzmit Çarşısı Projesinin detaylarını, Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş ve yönetimi ile paylaştı. Başkan Hürriyet’e ziyaretinde Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç eşlik etti. 


GÜVENCE SAĞLIYORUZ


Ziyarette konuşan Başkan Hürriyet, “Vatandaşın alışverişini dijital ortamdan sağladığı bir dönemdeyiz. Yerel esnafı birbirinden alışveriş yapabilir hale getirmek çok önemli. Good4Trust ile işbirliği içerisinde İzmit Çarşısı Projemizi hayata geçiriyoruz. Şili’de, Almanya’da ve bazı Avrupa Ülkelerinde faaliyetini sürdüren bir platform ve biz de entegre olduk. Kurumsal kimliğimiz ile vatandaşa güvence sağlayarak, esnafın, çiftçinin, kooperatiflerin, ev ekonomisine katkı sunmak isteyen kadınların bu zorlu süreçte kazanç elde etmesini amaçlıyoruz. 


ORGANİK VE DOĞAL ÜRÜNLER


Dükkân açmanın tamamen ücretsiz olması büyük bir avantaj. Tabi bu uzun soluklu bir proje ve biz İzmit dışında tüm Kocaeli’den ciddi bir taleple karşı karşıyayız. Umuyoruz ki yerel kalkınma için büyük bir adım olacak. Ayrıca kredi kartı kesintisi olmadan, sadece yüzde 7, yüzde 5 ve yüzde 3 gibi küçük kesintilerle üreticiler satış yapabilecekler. Pandemi ile birlikte organik ve doğal ürünlere talep fazlasıyla arttı ve bu sistem üzerinden vatandaşlar bu ürünlere kolaylıkla ulaşabilecekler” ifadelerini kullandı.

# İzmit, Kocaeli, destek, aile

29 Oca 2021 - 11:23 - Gündem

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