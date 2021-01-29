Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
29 Oca 2021 - 13:35- Gündem G: 29 Oca 2021 - 13:36

Keskin, gazetecileri ziyaret etti

Kocaeli İl eski Emniyet Müdür Yardımcısı, Polis Baş Müfettişi Mustafa Faruk Keskin, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’nin yeni yerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
mask

Gölcük Eski İlçe Emniyet Müdürü, Kocaeli İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mustafa Faruk Keskin, geçtiğimiz ay terfi alarak Polis Baş Müfettişliği görevine getirildi. Uzun yıllardır İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini başarıyla yapan Mustafa Faruk Keskin, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Gölcük Donanma’da darbecilere karşı üstün mücadelesi ile takdirleri toplamıştı.

GURURLA MÜCADELE ETTİM

Önümüzdeki günlerde İstanbul’da yeni görevine başlayacak olan Keskin, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’ni (KOGACE) ziyaret ederek ilimizde görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi. Ziyaret sonrasında değerlendirmelerde bulunan Polis Baş Müfettişi Mustafa Faruk Keskin, “8 yıl bu kentte gururla mücadele ettim. Bundan sonra milletimize başka bir görevde hizmet edeceğim. Kocaeli’de görev yaparken gazeteci dostlarımızla zaman zaman bir araya gelerek iyi ilişkiler kurduk. Kendilerini yeni yerlerinde ziyaret etmek istedim” dedi.
# Kocaeli, İstanbul

29 Oca 2021 - 13:35 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Hürriyet, Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na İzmit Çarşısı’nı tanıttı mask
Hürriyet, Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na İzmit Çarşısı’nı tanıttı
Dilovası Batı Kavşağı’nda yatay sondaja devam   mask
Dilovası Batı Kavşağı’nda yatay sondaja devam  
İzmit’te kafe ve restoranlardan eğlence vergisi alınmayacak mask
İzmit’te kafe ve restoranlardan eğlence vergisi alınmayacak
Yaşadığı konteyneri yanan vatandaşa İzmit Belediyesinden yardım eli mask
Yaşadığı konteyneri yanan vatandaşa İzmit Belediyesinden yardım eli
2019 GSYH’de Kocaeli 2. Sırada mask
2019 GSYH’de Kocaeli 2. Sırada
İzmit Belediyesi esnaftan işgal harcı almayacak mask
İzmit Belediyesi esnaftan işgal harcı almayacak
Anket Darıca Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı! Fena halde geliyor mask
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı! Fena halde geliyor
Nilüfer Özlüce'de 294 m2 tripleks villa icradan satılık mask
Nilüfer Özlüce'de 294 m2 tripleks villa icradan satılık
6 gündür haber alınamayan adam bulundu! mask
6 gündür haber alınamayan adam bulundu!
Kocaeli’de TÜVTÜRK isyanı mask
Kocaeli’de TÜVTÜRK isyanı
Sokak ortasında 2 kişiyi vurdular mask
Sokak ortasında 2 kişiyi vurdular
Hacegan Derneği'nden açıklama geldi: Kocaman'ın bilgisi vardı mask
Hacegan Derneği'nden açıklama geldi: Kocaman'ın bilgisi vardı

GALERİ

Kocaeli'nin yüksek kesimleri beyaza büründü mask
Kocaeli'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
Abisini kıskandığı için başladığı sporda başarıdan başarıya koşuyor mask
Abisini kıskandığı için başladığı sporda başarıdan başarıya koşuyor
Silahlı saldırganın görüntüleri ortaya çıktı! mask
Silahlı saldırganın görüntüleri ortaya çıktı!
Sarıyer - Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Sarıyer - Kocaelispor (Canlı anlatım)
Lodos şiddetlendi, dalgaların vurduğu sahil gölete döndü mask
Lodos şiddetlendi, dalgaların vurduğu sahil gölete döndü
Koronavirüsü hiçe sayıp kumar masasında yakalandılar! mask
Koronavirüsü hiçe sayıp kumar masasında yakalandılar!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL