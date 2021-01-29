Keskin, gazetecileri ziyaret etti

Gölcük Eski İlçe Emniyet Müdürü, Kocaeli İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mustafa Faruk Keskin, geçtiğimiz ay terfi alarak Polis Baş Müfettişliği görevine getirildi. Uzun yıllardır İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini başarıyla yapan Mustafa Faruk Keskin, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Gölcük Donanma’da darbecilere karşı üstün mücadelesi ile takdirleri toplamıştı.

GURURLA MÜCADELE ETTİM

Önümüzdeki günlerde İstanbul’da yeni görevine başlayacak olan Keskin, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’ni (KOGACE) ziyaret ederek ilimizde görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi. Ziyaret sonrasında değerlendirmelerde bulunan Polis Baş Müfettişi Mustafa Faruk Keskin, “8 yıl bu kentte gururla mücadele ettim. Bundan sonra milletimize başka bir görevde hizmet edeceğim. Kocaeli’de görev yaparken gazeteci dostlarımızla zaman zaman bir araya gelerek iyi ilişkiler kurduk. Kendilerini yeni yerlerinde ziyaret etmek istedim” dedi.