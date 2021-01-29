Batuhan Er: Yeni bir sayfa açtık

Batuhan gol attığı için de mutlu olduğunu belirtti ve “Aşırı kötü zeminde, çok zor şartlarda 90 dakika boyunca iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Ben de gol attığım için mutluyum. İnşallah bundan sonraki maçlarda da gollerime devam ederim. Sarıyer galibiyeti ile yeni bir sayfa açtık. Manisa maçında da aynı mücadeleyi sahaya yansıtmak istiyoruz. Kocaelispor’u hak ettiği yere ulaştırmak için el birliği ile çabalayacağız.