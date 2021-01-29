Dışarıya çıkarken dikkat! Kocaeli'ye fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Marmara Bölgesi ile birlikte ilimizde 30 Ocak Cumartesi saat 03.00 ile 31 Ocak Pazar günü saat 21.00 arası kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AFKOM), Kocaeli’de fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın oluşturacağı olumsuz olaylara karşı vatandaşları uyardı. Kuvvetli rüzgarın ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.