Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 28 Ocak günü yapılan kontrollerde bin 44 iş yeri denetlenirken 15 bin 316 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina tedbirine uymayan 1 şahsa, maske takma kuralına uyulmadığı için 97 şahsa ve 1 işyerine, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 45 şahsa, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 88 şahsa ve koronavirüs tedbirlerine uymayan 8 işyerine olmak üzere toplam 240 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 119 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde yolcu taşımacılığı yapan, belediye, halk otobüsleri ve minibüsler olmak üzere 884 araç ve sürücüsü, terminalde yolcu taşımacılığı yapan 198 araç ve sürücüsü olmak üzere toplam bin 82 araç kontrol edildi.
Kural ihlali yapan 240 kişiye para cezası
Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında yapılan kontrollerde kural ihlalleri yapan 240 kişiye idari para cezası uygulanırken çeşitli suçlardan aranan 119 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
29 Oca 2021 - 14:57 - Asayiş Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.