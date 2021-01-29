Kural ihlali yapan 240 kişiye para cezası

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 28 Ocak günü yapılan kontrollerde bin 44 iş yeri denetlenirken 15 bin 316 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina tedbirine uymayan 1 şahsa, maske takma kuralına uyulmadığı için 97 şahsa ve 1 işyerine, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 45 şahsa, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 88 şahsa ve koronavirüs tedbirlerine uymayan 8 işyerine olmak üzere toplam 240 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 119 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde yolcu taşımacılığı yapan, belediye, halk otobüsleri ve minibüsler olmak üzere 884 araç ve sürücüsü, terminalde yolcu taşımacılığı yapan 198 araç ve sürücüsü olmak üzere toplam bin 82 araç kontrol edildi.