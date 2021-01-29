Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
29 Oca 2021 - 15:27- Asayiş G: 29 Oca 2021 - 15:59

Kuyumcuda ağabey-kardeş kavgası

 Körfez'de, kuyumcu A.K. ile ağabeyi H.L.K. arasında kavga çıktı. Kuyumcudaki kavgayı gören esnaf durumu soygun girişimi zannedip ihbarda bulununca polis alarma geçti.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Olay, öğle saatlerinde,  Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Kuyumcu A.K. ile ağabeyi H.L.K. arasında iş yerinde bilinmeyen nedenleçıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Dükkanın dışına taşankavgada A.K. ve H.L.K. kardeşler yumruklaşmaya başladı. Bu sırada kuyumcu A.K., ağabeyinin belindeki kurusıkı silahı aldı. Silahı gören çevre esnaf, soygur girişimi olduğunu düşünüp polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi gönderildi.

AĞABEYİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU 

Polis ekipleri gelmeden önce H.L.K. kendisine ait araç ile uzaklaşırken, A.K. iseiş yerinin kepenklerini indirerek içeri girdi. Gelen polsi ekiplerinin yaptığı araştırmada, olayın soygun girişimi olmadığı ağabey- kardeşin kavga ettiği belirlendi. Kavgada yüzünden hafif yaralanan A.K., polis ekipleriyle birlikte karakola giderek ağabeyi H.L.K.'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine H.L.K. polis ekiplerince Kartepe ilçesinde yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

# Körfez

29 Oca 2021 - 15:27 - Asayiş

Muhabir Demirören Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
2 gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu mask
2 gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu
Kural ihlali yapan 192 kişiye para cezası mask
Kural ihlali yapan 192 kişiye para cezası
Eski eşini öldürdü bir de tahrik indirimi istedi mask
Eski eşini öldürdü bir de tahrik indirimi istedi
Kaçak sigara bulunan iş yerine baskın mask
Kaçak sigara bulunan iş yerine baskın
TIR’ın çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi mask
TIR’ın çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi
Kocaeli'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı mask
Kocaeli'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Anket Darıca Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı! Fena halde geliyor mask
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı! Fena halde geliyor
Nilüfer Özlüce'de 294 m2 tripleks villa icradan satılık mask
Nilüfer Özlüce'de 294 m2 tripleks villa icradan satılık
6 gündür haber alınamayan adam bulundu! mask
6 gündür haber alınamayan adam bulundu!
Kocaeli’de TÜVTÜRK isyanı mask
Kocaeli’de TÜVTÜRK isyanı
Sokak ortasında 2 kişiyi vurdular mask
Sokak ortasında 2 kişiyi vurdular
Hacegan Derneği'nden açıklama geldi: Kocaman'ın bilgisi vardı mask
Hacegan Derneği'nden açıklama geldi: Kocaman'ın bilgisi vardı

GALERİ

CHP’li Tarhan rozet takma törenine katıldı. mask
CHP’li Tarhan rozet takma törenine katıldı.
Kocaeli'nin yüksek kesimleri beyaza büründü mask
Kocaeli'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
Abisini kıskandığı için başladığı sporda başarıdan başarıya koşuyor mask
Abisini kıskandığı için başladığı sporda başarıdan başarıya koşuyor
Silahlı saldırganın görüntüleri ortaya çıktı! mask
Silahlı saldırganın görüntüleri ortaya çıktı!
Sarıyer - Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Sarıyer - Kocaelispor (Canlı anlatım)
Lodos şiddetlendi, dalgaların vurduğu sahil gölete döndü mask
Lodos şiddetlendi, dalgaların vurduğu sahil gölete döndü
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL