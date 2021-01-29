Kuyumcuda ağabey-kardeş kavgası

Olay, öğle saatlerinde, Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Kuyumcu A.K. ile ağabeyi H.L.K. arasında iş yerinde bilinmeyen nedenleçıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Dükkanın dışına taşankavgada A.K. ve H.L.K. kardeşler yumruklaşmaya başladı. Bu sırada kuyumcu A.K., ağabeyinin belindeki kurusıkı silahı aldı. Silahı gören çevre esnaf, soygur girişimi olduğunu düşünüp polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi gönderildi.
AĞABEYİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU
Polis ekipleri gelmeden önce H.L.K. kendisine ait araç ile uzaklaşırken, A.K. iseiş yerinin kepenklerini indirerek içeri girdi. Gelen polsi ekiplerinin yaptığı araştırmada, olayın soygun girişimi olmadığı ağabey- kardeşin kavga ettiği belirlendi. Kavgada yüzünden hafif yaralanan A.K., polis ekipleriyle birlikte karakola giderek ağabeyi H.L.K.'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine H.L.K. polis ekiplerince Kartepe ilçesinde yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.