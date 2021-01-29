Kocaeli Büyükşehir çalışanlarından Arakanlılara can suyu

Arakanlı Müslüman mültecilerin dramı gün geçtikçe daha da ağırlaşıyor. Evlerinden göçe zorlanan Arakanlılar şimdi de zor şartlar altında kamplarda hayat mücadelesi veriyor. Ülkemizden birçok kuruluşun yardım sağladığı Arakanlı Müslümanlara bir yardım eli de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışanlarından geldi.

DUALARLA KARŞILADILAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışanları Bangladeş'teki kamplarda zor şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalışan Arakanlı mülteciler için su kuyusu bağışında bulundu. Su teminin büyük önem taşıdığı kamplarda Arakanlı Müslümanların temizlk ve içme suyu sıkıntısı yaşamakta. Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu yardım ile bu sıkıntı bir nebze de olsa giderildi. Arakanlı Müslümanlar su kuyusunun açılması ve sularına kavuşmalarını dualarla karşıladı.

100 SU KUYUSU KAMPANYASI

Verenel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin "1000 Su Kuyusu Kampanyası" kapsamında açtırılan su kuyusu, günlük asgari 100 kişinin içme suyu, banyo ve temizlik gibi ihtiyaçlarını karşılamakta. Kuyunun konumuna, su analizine, künyesine ve görsellerine Verenel Derneği'nin sanal kimlik uygulaması linkinden erişilebilmekte.