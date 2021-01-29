Derince'den sokak hayvanları için büyük adım

Derince Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Rehebilitasyon Merkezi'nin içerisinde ameliyathane, muayenehane, veteriner odası, eczane ve sosyal alanı bulunuyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün seçim vaatleri arasında da yer alan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, son yapılan düzenlemelerin ardından tamamlandı. Sokak hayvanlarını koruma altına alarak, bakımlarını sağlamak amacıyla inşa edilen merkez Yenikent Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi, No:68 / 2 (Temizlik İşleri Müdürlüğü arkası) adresinde bulunuyor. Açılış ile hizmete girecek olan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi yaklaşık 3 bin m2’lik alana inşa edildiği söylendi.

AÇILIŞ GERÇEKLEŞTİ

Rehabilitasyon Merkezi açılış programına Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükaydın, Derince Kaymakamı Cemil Aksak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, MHP İlçe Başkanı Zeki Omurca, AKP İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak katılım sağlayarak destekte bulundu. Programda önce Şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu daha sonra İstiklal Marşı okundu ve ardından Derince İlçe Müftüsü dua etti.

"ONLAR BİZE ALLAH'IN EMANETİ"

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün gerçekleştirdiği açılış programında,"Göreve gelir gelmez yer aradık yerimiz yoktu bulduk. Daha sonra Orman Bakanlığımızın belli bir teşvikiyle bu projeyi gerçekleştirdik. Yavru köpekler insanın içini okşuyor. Onlar bize Allah'ın bir emaneti. Onlara bakmak insani ve islami görevimiz. Bu günlerde bunlardan sıkılan insanlar onları öldürmek istiyor, bu en büyük günah. Amacımız bu millete hizmet etmek halka ve hakka hizmet etmektir. Bu açılışa katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim" dedi.

"HER OKULDA BİR KÖPEK OLABİLİR"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın konuşmasına Derince Belediye başkanını tebrik ederek başladı. Büyükakın,"Yönetirken içinde yaşadığımız bu evrene saygı ve merhabetle yaklaşmalıyız. İçinde o evrenin bir parçası olarak yaşadığımız çevreci bir hareket edeceğiz. Bizim ceddimiz göçmen kuşlar için kuş hastanesi yapmış. Gelin hep birlikte bu hayvanlara yardım edelim. Okullarımızda sahiplendirmeler yapabiliriz. Her okul bahçesinde bir köpek olabilir. Camii'nin avlusunda bir köpek beslenebilir.

"HERKESİN HAYVANSEVER OLMASI LAZIM"

Büyükakın açıklamalarının devamında ise,"Herkesin hayvansever olması lazım. Ne yazık ki hayvansever diye bir kategori var. Bunu bir gönüllülük hareketine döndürmemiz lazım. Canlılarımızı soğuk günlerde dışarıda bırakmayalım, yazın sıcakta susuz bırakmayalım. Yeter ki bunları doğru bir şekilde organize edelim. Bu tip merkezlerin sayısı ilçelerde yapılarak artıracağız. Ben bu işe öncü olan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’e teşekkür ederim”dedi.