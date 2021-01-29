Koç’tan AKP’ye sinyal “Aynı nezaketi bekleriz”

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, parti binalarının yaklaşık 150 metre gerisinde bulunan DEVA Partisi İl Başkanlığını ziyaret ederek hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yıldız’a il yöneticileri Pelinde Dönge, Buğra Yiğit Kılıç, Güner Çiçekli, Yasemin Mert, Ali Karaca ve Çetin Kocatürk eşlik etti. Yıldız’ı il binası önünde karşılayan Koç il binasını gezdirdi. Ziyarette ilk konuşmayı İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız gerçekleştirdi. Yıldız konuşmasında, “Sayın başkan kongre yaptığı gün başka bir programımız vardı. Kongreye şahsen katılamadım yeni yerine taşındı oraya da gelemedik. Hem kongreye hem de yeni yerleri hayırlı olsun diye ziyarete geldik. Ülkede yanlış giden iktidar tutumlarının değişimi için iyileştirilmiş parlamenter sistem için bir erken seçime ihtiyaç olduğunu başkanımla paylaşmak için geldim. Mevcut iktidardan başka da bir derdimiz yok” ifadelerini kullandı.

‘İYİ PARTİMİZ’ İFADESİNİ KULLANDI

Yıldız’ın ardından konuşan DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç, Şanbaz Yıldız yöneticilerine teşekkür etti. Ev alma komşu al atasözünü hatırlatan Koç, “Biz burada iyi komşular gördük. Esnaf Odası, Kocaeli Barosu ve İYİ Parti gibi partilerin burada olması bu bölgeyi tercih etmemizde önemli bir unsurdu. Yaklaşık olarak 4 ay oldu il binamızı tutalı. Kongre sürecimizde İYİ Partimize ziyarette bulunduk. Kongremize davet ettik, İYİ Parti camiası da kongremize iştirak ettiler. Demokrasi diyalog rejimidir. Bizim diyaloğa ihtiyacımız var. Toplum içindeki kutuplaşmanın normale dönmesi gerekiyor. Bizim için bir ihtiyaçtır” dedi.

“ AKP’YE SİNYAL”

Cumhuriyet ve Demokrasinin üst düzey bir yönetim şekli olduğunu ifade eden Koç, “Güçlendirilmiş parlamenter sistem de bu anlamda partimizin ana programında vardır. Halkımızın da yüksek bir talebi var. Demokrasi tercihi ile umarım ülkemiz daha müreffeh günlere kavuşur. Toplumun büyük bir oranı umutsuz ve mutsuzdur. Ülkemiz inşallah tez zamanda düzelir. İyi Parti İl Başkanımıza ve yöneticilerine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Yaklaşık 200 metre ilerisinde bulunan AKP’yi işaret eden Koç, “Diğer komşularımızın da bu nezaketi göstermesini arzu ederim. Biz bunu siyasi partiler olarak genel merkez ölçeğinde yapmalıyız. İktidar partisi cerrahında da olması lazım bu ziyaretlerin. Halk tabanda bu ziyaretleri zaten yaşıyor. Bir araya gelişlerin yukarıda yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.