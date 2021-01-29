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29 Oca 2021 - 18:03- Asayiş G: 29 Oca 2021 - 18:06

İki çocuk babası koronaya yenildi!

Derince Yenikent Mahallesinde ikamet eden DDY’den emekli depo şefi Naim Yücekal covid-19 nedeniyle vefat etti.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Derince Yenikent Mahallesinde ikamet eden DDY’den emekli depo şefi Naim Yücekal (72) covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Naim Yücekal’ın cenazesi Yenikent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.
# Derince, covid-19, çocuk, vefat etti

29 Oca 2021 - 18:03 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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