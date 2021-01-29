İki çocuk babası koronaya yenildi!

Derince Yenikent Mahallesinde ikamet eden DDY’den emekli depo şefi Naim Yücekal (72) covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Naim Yücekal’ın cenazesi Yenikent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.