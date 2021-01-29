İzmit’te Kartal değil Periler uçar “74-68”

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda Beşiktaş HDI Sigorta ile karşılaşan İzmit Belediyespor parkeden 74-68’lik skorla galibiyetle ayrıldı. Maça oldukça tutuk başlayan İzmit Belediyespor, Başantrenör Hasan Fırat Okul’un verdiği taktikler sonrasında maça tutundu ve ilk yarıyı 44-40 önde kapattı.

İYİ OYUN, KONSANTRASYON, GÜZEL GALİBİYET

İkinci yarıda da takım oyunu ve disiplininden kopmayan İzmit Belediyespor üçüncü çeyrekte yaptığı iyi savunma sonrasında çeyreği 58-55 önde tamamladı. Son çeyreğe önde giren İzmitli Periler son saniyeye kadar konsantrasyonunu bozmayarak karşılaşmayı 74-68 kazandı. Böylelikle İzmit Belediyespor, Beşiktaş’ı hem deplasmanda hem de kendi sahasında mağlup eden taraf oldu.

YILDIZ İSİMLER MAÇA DAMGA VURDU

Maç öncesinde sakat isimlerin yer aldığı İzmit Belediyespor buna rağmen parkeden galibiyetle ayrılırken karşılaşmada İzmit Belediyespor’dan Erica Wheeler 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Milica Jovanoic 15 sayıyla galibiyete katkı sağlarken Clarissa dos Santos’un 20 sayı 19 ribaundluk performansı büyük beğeni topladı.