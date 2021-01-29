CHP Kocaeli sokak örgütlenmesi için bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, CHP İl Sekreteri Bülent Sarı, CHP İl Eğitim Sekreteri Hikmet Koçoğlu ve CHP İl Bilişim Sekreteri Batuhan Bayındır, ilçe örgütü başkanları toplantısı için partinin il örgütü binasında bir araya geldi. CHP İlçe Bilişim Sekreterleri’nin de katılım sağladığı toplantıda il genelinde yürütülecek olan yeni çalışmalar masaya yatırıldı.

YARIN SEÇİM VARMIŞÇASINA

2018 yılı genel seçimlerinin ardından uygulamaya geçen partinin yeni örgütlenme modeli ‘Sokak Örgütlenmesi’ çalışmalarının görüşüldüğü toplantıda konuşan Başkan Yıldızlı, “Halkımızın taleplerini karşılamak için hepimiz sahada büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Tüm bunların yanında Sokak Örgütlenmesi çalışmalarını da yarın seçim olacakmışçasına aralıksız sürdürüyoruz. Tüm ilçe örgütlerimize bu özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum” dedi.