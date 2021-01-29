Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
29 Oca 2021 - 19:02- Siyaset G: 29 Oca 2021 - 19:03

CHP Kocaeli sokak örgütlenmesi için bir araya geldi

CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve il icra kurulu, sokak örgütlenmesi için ilçe başkanları ile bir araya geldi.

mask

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, CHP İl Sekreteri Bülent Sarı, CHP İl Eğitim Sekreteri Hikmet Koçoğlu ve CHP İl Bilişim Sekreteri Batuhan Bayındır, ilçe örgütü başkanları toplantısı için partinin il örgütü binasında bir araya geldi. CHP İlçe Bilişim Sekreterleri’nin de katılım sağladığı toplantıda il genelinde yürütülecek olan yeni çalışmalar masaya yatırıldı.

YARIN SEÇİM VARMIŞÇASINA

2018 yılı genel seçimlerinin ardından uygulamaya geçen partinin yeni örgütlenme modeli ‘Sokak Örgütlenmesi’ çalışmalarının görüşüldüğü toplantıda konuşan Başkan Yıldızlı, “Halkımızın taleplerini karşılamak için hepimiz sahada büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Tüm bunların yanında Sokak Örgütlenmesi çalışmalarını da yarın seçim olacakmışçasına aralıksız sürdürüyoruz. Tüm ilçe örgütlerimize bu özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

# Kocaeli, eğitim

29 Oca 2021 - 19:02 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Deva’dan Gelecek Gölcük’e geçmiş olsun ziyareti mask
Deva’dan Gelecek Gölcük’e geçmiş olsun ziyareti
DEVA Karamürsel’den CHP’ye teşekkür ziyareti mask
DEVA Karamürsel’den CHP’ye teşekkür ziyareti
Koç: Bu gençler yarının bakanları mask
Koç: Bu gençler yarının bakanları
Gelecek Kocaeli’ye geçmiş olsun ziyareti mask
Gelecek Kocaeli’ye geçmiş olsun ziyareti
Gelecek Kocaeli’ye Geçmiş olsun ziyareti mask
Gelecek Kocaeli’ye Geçmiş olsun ziyareti
Başkan Büyükakın, “Siyaseti milletimize hizmet için yapıyoruz” mask
Başkan Büyükakın, “Siyaseti milletimize hizmet için yapıyoruz”
Anket Darıca Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı! Fena halde geliyor mask
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı! Fena halde geliyor
Nilüfer Özlüce'de 294 m2 tripleks villa icradan satılık mask
Nilüfer Özlüce'de 294 m2 tripleks villa icradan satılık
6 gündür haber alınamayan adam bulundu! mask
6 gündür haber alınamayan adam bulundu!
Kocaeli’de TÜVTÜRK isyanı mask
Kocaeli’de TÜVTÜRK isyanı
Sokak ortasında 2 kişiyi vurdular mask
Sokak ortasında 2 kişiyi vurdular
Hacegan Derneği'nden açıklama geldi: Kocaman'ın bilgisi vardı mask
Hacegan Derneği'nden açıklama geldi: Kocaman'ın bilgisi vardı

GALERİ

CHP’li Tarhan rozet takma törenine katıldı. mask
CHP’li Tarhan rozet takma törenine katıldı.
Kocaeli'de bir takside bakın kaç kaçak göçmen çıktı? mask
Kocaeli'de bir takside bakın kaç kaçak göçmen çıktı?
Kocaeli'nin yüksek kesimleri beyaza büründü mask
Kocaeli'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
Abisini kıskandığı için başladığı sporda başarıdan başarıya koşuyor mask
Abisini kıskandığı için başladığı sporda başarıdan başarıya koşuyor
Silahlı saldırganın görüntüleri ortaya çıktı! mask
Silahlı saldırganın görüntüleri ortaya çıktı!
Sarıyer - Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Sarıyer - Kocaelispor (Canlı anlatım)
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL