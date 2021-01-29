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29 Oca 2021 - 19:02- Gündem G: 29 Oca 2021 - 19:04

İzmit Belediyesinden alacak yapılandırmasıyla ilgili açıklama 

İzmit Belediyesi, 11 Kasım 2020 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 7256 Sayılı “Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin” kanun kapsamında ilk taksit ödemelerinde son tarihin 1 Mart 2021 olduğunu hatırlattı

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7256 Sayılı kanun kapsamında müracaat edip başvuru yapan borçlular, tercihe göre peşin ya da taksitler halinde ödemelerini yapabilecek. Peşin ödemeler, ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 01 Mart 2021 tarihine kadar yapılabilecek.


1 MART 2021’E KADAR HİZMET BİNALARINDA YAPTIRILABİLİR


6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçilerek ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 01 Mart 2021 tarihine kadar,  kalan taksitlerde 2 şer aylık dönemler halinde ödenebilecek. Mükelleflerin vergi borcu yapılandırmasının peşin ödemesi veya 1. taksidi İzmit Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Belsa Plaza kat:3 Gelir Birimi, Kaymakamlık (Bekirpaşa), Alikahya, Kuruçeşme, Akmeşe veya Mevlana Kültür Merkezi hizmet binalarında bulunan veznelere yaptırabilecek.


BANKA VE PTT SEÇENEĞİ


Ödemeler konusunda alternatif seçenekler sunan İzmit Belediyesi, banka ve PTT kanalıyla da ödeme yapılabileceğini açıkladı. Ödemeler Ziraat Bankası Kocaeli merkez şubesi TR89 0001 0001 6336 6765 165 001 İBAN numaralı hesaba  ya da 111297 numaralı posta çeki hesabına EFT veya havale yolu ile yatırılabilecek. Ayrıca www.izmit.bel.tr adresine girerek borç sorgulama ve tahsilat işlemlerinden ödeme gerçekleştirilebilecek.
# Kocaeli, İzmit

29 Oca 2021 - 19:02 - Gündem

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