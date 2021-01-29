Büyükşehir’den köylerdeki çalışmalar için ihaleye çıktı  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Köylere Fırın” projesi kapsamında, ihtiyacı bulunan ve talep gelen köylere fırın inşa ediyor. Bakım ve onarımı da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce yapılan fırın, köy konağı, cami, eski okul ve mezarlık yerleri için ihale yapıldı.

İHALE YAPILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, kırsal mahallelere yönelik hizmetlerine devam ediyor. Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce inşa edilen fırın, köy konağı, cami, eski okul ve mezarlık yerlerinin bakım ve onarımı için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce ihale düzenlendi.

5 FİRMA TEKLİF VERDİ

Kocaeli geneli fırın, köy konağı, cami, eski okul, mezarlık gibi tesis binalarının tadilatı ve yapım işine 5 firma teklif verdi. 7 milyon 319 Bin 736 lira 67 kuruşluk yaklaşık maliyeti bulunan ihaleye Ufuk Çınar 5.184.986,20 TL, Gökbeyaz İnşaat 5.672.329,70 TL, Murat İpek 5.833.361,00 TL, Günker İnşaat 5.888.003,00 TL ve Emay Mimarlık ise 6.289.239,20 TL teklif verdi.

VATANDAŞA HİZMET

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce köylere inşa edilen fırınlar köy halkı tarafından kullanılıyor. Köy konağı, cami ve eski okul binaları tadilat yapılarak vatandaşların hizmetine sunuluyor.