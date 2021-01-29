Koronavirüsten 131 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 131 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 25 bin 736’e yükseldi. Toplamda 29 milyon 346 bin 219 test yapıldı. Bugün yapılan 165 bin 94 testten, 6 bin 912 yeni vaka sayısı, 664 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 464 bin 30 olduğu, bugün iyileşen 8 bin 93 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 348 bin 309’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,7, ağır hasta sayısının ise 1 bin 740 olduğu açıklandı.