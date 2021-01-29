EYT ile YRP buluştu “Arsızın hortumunu kesin para olur”

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği (EYT) Kocaeli Başkanı Zekeriya Akbulut ve yönetimi Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Başkanı Mehmet Aras ve yönetimini ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette gündemi değerlendiren EYT Kocaeli Derneği ve Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Başkanlığı, karşılıklı istişarelerde bulundu. Ziyarette çalışmalarını birbirlerine anlatan EYT ve Yeniden Refah Partisi bundan sonrası için neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde de bulundu.

“AKTİF BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ”

EYT’nin ne için kurulduğunu açıklayarak konuşmasında başlayan Başkan Akbulut, “Bize verilen hakkımızın iade edilmesi için mücadele veriyoruz. Türkiye genelinde 23 derneğimiz var. Aktif bir şekilde çalışıyoruz. Pandemiden dolayı biraz zayıfladı. İmza kampanyamız var. O da şuanda devam ediyor. Onu da tamamlayıp sayın cumhurbaşkanımıza ıslak imzalarımızı teslim edeceğiz. Geçtiğimiz hafta siyasi parti genel başkaları ile online toplantı gerçekleştirdi genel merkezimiz. Sayın Meral Akaşener’le yaptığımız görüşmede onlar da çözüm önerilerini bize sundular. Onlar da en kısa zamanda açıklama yapacaklar” ifadelerini kullandı.

“ASLA PES ETMEYECEĞİZ”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun da açıklama yaptığını ifade eden Akbulut, “Fatih Erbakan ile yaptığımız görüşmede, herhangi bir maliyeti yok dedi Sayın Erbakan. Elimizdeki kaynakları adaletle dağıttığımız zaman kaynak gerekmez dedi. 2008 yılında aylı bağlama oranları değişti. 99 öncesi yüzde 75’iken yüzde 28’lere kadar düştü. Bu da EYT’ye yapılmış en büyük zulümdür. Biz hem yaşa hem maaşa takılıyoruz. Çok büyük mağduriyet yaşıyoruz. Allah’ın izni ile asla pes etmeyeceğiz. En son emekli EYT’li emekli olana kadar mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

“ARSIZIN HORTUMUNU KESİNCE PARA OLUR”

Başkan Akbulut’un ardınadan konuşan Yeniden Refah Partisi Başkanı Mehmet arası bu işin ustası olduğunu ifade etti. Daha önce sendika başkanlığı yaptığını ifade eden Aras, “Bütün siyasi partileri geziyorsunuz. Cümleler güzeldir eğer doğru ise. Biz belgeli konuşuruz. Bu bizim parti programımız. Herkes bir şey söyler” dedi. Konuşmasının devamında parti programı içinde EYT ile ilgili bulunan maddeyi okuyan Aras, “Biz iktidara gelir gelmez yapacağımız 3 şey var. Bu ülkede 12 milyon emekli var. 3 milyon devlet memuru var. 7 Milyon da asgari ücret alan var. Gelir gelmez 22 milyona yüzde 50 zam sözü vereceğiz. Verir miyiz? Verdik. 5 tane holding patronuna verilen paralar. Arsızın namussuzun hortumunu kesince para olur. Birinci işimiz bu” dedi.

“DAMAT ŞİMDİ HOVARDALIK YAPIYOR”

İkinci işlerinin 83 milyonu aç bırakmamak olduğunu ifade eden Aras, “Bir durum olur, yedeğe ihtiyacımız var. Bizim Suriyeliler gibi gidecek yerimiz yok. Bir savaş olsa Allah korusun, beşikteki bebek susuz kalır. Sizi nasıl emekli edeceğimiz, maaşları nasıl ödeyeceğimiz parti programımızda var. Adama demişler ki adın ne Mülayim demiş, sen sert olsan ne olur” dedi. Konuşmasının devamında elektrik ve Doğalgaz faturalarını gösteren Aras, “Faturalara yüzde yüz zam geldi. Bunlara zam yapan hükümet gıda için esnafı zorluyor. Biz tarım ülkesiyiz. Allah’ın izni ile EYT’lier şüphe duymasın. Bir başkan olursun, milletvekili olursun, bakan olursun ama Erbakan olamazsınız. Biz adil paylaşım yapacağız. EYT’lilerin sorununu biz çözeceğiz. Namus sözü veriyoruz. Vallahi billahi damat batırdı. Şimdi hovardalık yapıyor” şeklinde konuştu.