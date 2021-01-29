Engin Koyun: Her şeyin iyi olması için dua ediyorum

Engin Koyun, yeni transferlerin, diğer futbolcu grubu gibi başarılı olacağına inandığını ifade etti ve şu şekilde konuştu: Değerli basın mensubu arkadaşlar. Bugün çok güzel bir gün yaşıyoruz. Türkiye’nin en önemli teknik direktörlerinden birisi olan Mustafa Reşit Akçay hocamızla anlaştık.

BURAK’IN GİTMESİ İYİ OLDU

Mustafa Reşit hocamız için “Buraya gelmez. Çok para ister” dediler. Ancak tam tersi birisi olduğunu gördük. Buraya maddiyat için gelmediğini anladık. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Yine Kocaelispor’da yıllarca emeği olmuş, kaptanlık yapmış Burak Süleyman kardeşimiz aramızda. Ben Burak’ın ayrılması için “Gitmesi iyi oldu” diyorum. Süper Lig’de iyi bir antrenman yedi, Sarıyer maçında da ismi gibi –Muhteşem- oynadı.

HER BİRİ AZİMLİ, İSTEKLİ

Tahir’i yıllardan beri takip ederim. Liglerin en başarılı forvetlerinden birisi. Bize çok faydalı olacaktır. Hoş geldi, sefa getirdi. Yılmaz Özeren kardeşimizin birçok takımın çıkmasında emeği oldu. Altay’dan aramıza katıldı. O da çok hırslı, mücadeleci ve azimli. Musa’yı Türkiye tanıyor zaten. Bana ilk başta çok masum geldi. Ama Sarıyer maçını izlerken ondan korktum. Müthiş istekli bir kardeşim.

GÜVENİ BOŞA ÇIKARMAYACAĞIZ

Bu transferlerimize hocamızla birlikte karar verdik. Yarım kalan bir hesabımız vardı. Bunu kapatmak istiyoruz. Her şeyin iyi olması için dua ediyorum. Kocaeli halkı bize inanıyor, kenetlendik. Bu da bizim için son derece mutluluk verici. Sayın Valimize, Tahir başkanımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, STK’larımıza ve spor kamuoyuna teşekkür ediyorum. Bizden tek bir şey bekliyorlar. O da şampiyonluk. Bu güvenlerini boşa çıkarmayacağız. Yeter ki bu birlikteliğimiz daim olsun.

MANİSA MAÇINDA DA AYNI ŞEKİLDE

Sarıyer galibiyetinden ötürü tüm takımı canı yürekten kutlarım. O havada, o zeminde insanüstü bir gayret gösterdiler ve bizleri çok mutlu ettiler. Sarıyerli dostlarımız üzüldü. Onlar da takımımızı çok beğendiler. Sanırım İstanbul’daki galibiyetle “Kocaeli geliyor” mesajını verdik. Haftaya oynayacağımız Manisa maçında da aynı mücadeleyi sahaya yansıtıp maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız.

ERDEM ÖVÜÇ

Hoca… Hikayesi olan bir camiaya geliyorum. Süper Lig’in dev takımlarından birisi olan, alt yapıya önem veren, kendi alt yapısından çıkardığı oyuncularla hedeflere varan bir camiaya geldim. Yüksek sinerji ve samimi ortam beni ikna etti. Bu heyecana oyuncuları, toplumu da bir araya getirebiliriz. Bu yönetim bunu başarabilir. İkna olduk, iyi ki ikna olduk. Taktir Allah’tandır. Biz mücadele edeceğiz. Kader gayrete aşıktır.

Çok dinamik, çalışmayı seven bir takım. Umarım camiayı layık olduğu yere taşırız. Dediğim gibi taktir Allah’ın. Oyuncu arkadaşlarıma Sarıyer maçı için teşekkür ederim.

16 puanlık bir fark var. Zor kapanır. Gerçekçi olmalıyız. Bunun farkındayız. Play-Off’tan çıkma yönünde bir çabamız olacak. Önümüzdeki günlerde daha da sıkı şekilde şampiyon takımın davranışlarını sahaya yansıtacağız.

Musa Nizam: Türkiye’nin en büyük camialarından birisine geldiğimiz için çok mutluyuz. Seve seve geldik. İçeride gerçekten güzel bir ortam var. Biz de camiaya faydalı olmaya, taşın altına elimizi sokmaya geldik. Hep birlikte bu camiada başarılı olmak istiyoruz. Allah utandırmasın. Artık belli bir zaman geçirdiğiniz zaman hedefleriniz daha da artıyor. Kocaelispor’un bir yapılanması vardı. Bu kulübü hiçbir zaman ikinci lig olarak görmedim. Benim için Süper Lig takımıdır. Antalyalıyım. Küçüklüğümüzden bu yana takip ederim. Kardeş takımımız. Geçmiş kadrolarını bilirim. Bizim için tercihimizde etkili olmuştur. 15 yıldır futbol oynuyorum. İlk kez böyle yaşadım.

Yılmaz: İlginiz için teşekkür ederim. Transfrimde 3 günlük zorlu bir süreç vardı. Başkanımızdan ve transferin bitmesi için çabalayan herkese teşekkür ederim. Samsun ve Altay gibi büyük camialardan Kocaelispor gibi büyük bir camiaya geldim. Her zaman hedefi olan bir camiaya geldim. Hırslıyım, kazanma odaklıyım. Kimi kulüpler vardır, ligine bakmazsınız. Geçmişi ve taraftarı var. Şehir inanılmaz bir sinerji oluşturmuş. Belediye başkanımızdan valimize kadar Kocaelispor Süper Lig ayarında bir kulüp. Sadece isme baktım ve gerisine düşünmedim. Burada projeye geldim. Üçüncü günüm. Sanki sezon başında geldim. Hiç yabancılık çekmedim. Altay’da tam oynadım. 17 maçın 13’ünde ilk 11’de. Liderle 3 puan fark vardı. Beklediğimiz bir yapılanma olmadı. Başarılıydık. Söylenenler farklı olduğu için buraya gelmeyi karar verdim.

Burak Süleyman… O mertebeye ulaşmış görmüyorum. Böyle şeyler herkese nasip olmuyor. Biz Kocaelispor ile çok başarı yaşayamadık. BAL ve 3. Lig başarılarımız var. Kocaelispor, Sakarya, Göztepe gibi camialarda bu kadar ilgi pek görülmez. Bana bu kadar ilgi gösteren taraftarımıza teşekkür ederim. Beni hiç yalnız bırakmadılar. Haluk abi, Soner abi her Göztepe maçından sonra gel olmuyor dediler. Benim dönüşüm Kocaelispor için bir lutüf değil, bizim Kocaelispor’da oynamamız lütuf. Camia inanılmaz bir havaya girdi. Çok normal. Hocam da ifade etti. İyi bir rakibimiz var. İşimiz kolay değil. Bizim işimiz şu. Kocaelispor her maça 3 puan için çıkar. Manisa maçı da bunlardan biri. Takımı birleşmiş ve inanmış olarak gördüm. Sarıyer maçında bize çok ciddi bir birliktelik sağladı. Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. İlk yarıdan eksiğimiz bağlılığımız. Bu yıl hedefimiz Play-Off’tan şampiyon çıkmak. En büyük aday biziz. Kocaelispor’a döndüğüm için çok mutluydum. Beklenti de vardı. Taraftarın gözü üzerimdeydi. Maç öncesi akşamı babaannemin vefat haberini aldım. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet eylesin. Çıkıp işimi yapmanın doğru yaptığımı düşünüyorum. Ardından kabrini ziyaret ettim, acımı yaşadım. Hücum hattında çok kaliteli isimler var. Hepimiz takıma yardımcı olacağız. Santrforların ayakları sıcak olur. İlk işim gol attırmak. Takıma geldiğimden beri saha iç güveni vardı. Maç öncesinde söylediler. İyi ki geldin dediler. Numan ve Bayram ile konuştum. O saygıyı hissettim. Takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Kocaelispor Kulübü çok büyük bir başkan kazanmış. Oturup konuşabileceğiniz bir insan olduğunu gördüm. Yanına çok kaliteli insanlar alarak gelmiş. Sezon başında taraftarımıza yanlış yaptık. Numan abi gibi kaliteli bir abimiz var. Kopukluk var. Bunu Mustafa hocamızla aşacağız. Burası bizim şehrimiz. Bizim takımımız. Bizim eksikliklerimizden kaynaklandı. İlhan Palut değerli birisi ama benim eksiklik bizdedir.

Tahir Babaoğlu..Gururluyum, heyecanlıyım. İyi başladık. Nasıl başlarsak, öyle giderim. Kocaelispor camiası büyük bir camia. Beni çok iyi karşıladılar. Yabancılık çekmedim. Herkes ilgilendi. Güzel bir ortamımız var. Buraya gelirken bir stres yaşamadım. Takıma katkı sağlayacağımı düşünüyorum. Hocamızın isteklerini sahaya yansıtmak lazım.

Mehmet Yaşar: Başkanımıza teşekkür ediyorum. Transfer komitemizi kurduk. Ancak hep birlikte hareket ettik. Kocaelispor’un parasını ziyan etmeden nasıl oyuncu alırız dedik. Kocaelispor’un parası çarçur ediliyor diyorlar. Alacağı paralar ortada. Mustafa hocanın gelişinde Harun ve Ekrem abilere teşekkür ediyorum. Burak transferinde Murat Başak’ın da etkisi oldu. Burak da hissettirdi. Hepimizden çok emeği vardır. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Biraz sabır bekliyoruz. Bize yakışan yer en tepesidir. Hocamıza güveniyoruz. Arkasındayız. 2 futbolcumuza da hakkımızı helal etmiyorum.