Korona ile mücadele eden müdür kalp krizinden öldü!

Uzun yıllar öğretmenlik yapan ve 2019 yılının temmuz ayında emekliye ayrılan Türk Eğitim Sen Körfez MTAL ve Tavşancıl MTAL idarecilerinden Metin Kurt hayatını kaybetti. Korona testi pozitif çıkan ve tedavisine devam edilen Metin Kurt, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Metin Kurt'un ölümü eğitim camiasını yasa boğdu. Metin Kurt bugün toprağa verilecek.