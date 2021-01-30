Büyükşehir’den Dijital Medya Okuryazarlık Atölyeleri  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ödüllü gençlik projesi Kılavuz Gençlik Modeli’nin eğitime yönelik hizmetleri arasında yer alan Bilgievleri ve Akademi Liselerde Dijital Medya Okuryazarlık Atölyesi ile öğrenci velilerine dijital medyanın kullanımı konusunda bilinç kazandıracak eğitim imkanı sunuluyor. Eğitim ile birlikte aileler, çocuklarının oynadığı oyunlar, izlediği dijital kanallar, katıldığı sosyal paylaşım sitelerindeki zamanını faydalı geçirmelerine yardımcı olacak bilgiler edinecekler.

PROFESÖR UĞUR BATI EĞİTMEN OLARAK KATILIYOR

Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Dijital Okuryazarlık Atölyesi eğitimlerinde Prof. Dr. Uğur Batı eğitmenlik yapacak. Eğitimler yıl boyu sürecek. Veli grupları 3’er saatlik eğitimler alacak. Eğitim çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

KATILIM BELGELERİ VERİLECEK

Dijital Medya Okuryazarlık derslerinde, veli grupları oluşturulacak. Dijital okuryazarlık sayesinde öğrenci velilerine güvenli internet kullanımının gereklerinin öğretilmesi amaçlanıyor. Atölye çalışmaları belirli bir müfredat üzerinden gerçekleştirilecek. Eğitim sonunda katılımcılara değerlendirme sınavı uygulanarak katılım sertifikası verilecek.

BİLİNÇLİ DİJİTAL MEDYA KULLANICISI

Dijital Medya Okuryazarlık eğitimlerini tamamlayan veliler sonraki süreçte çocuklarının internette geçirdikleri zamanda bir dijital kimliğe sahip olduğunu unutmayacak. Aldıkları eğitimi çocuklarının faydası için kullanacak aileler çocuklarının eleştirel düşünme, empati yapabilme gibi düşünsel yöntemlerle dijital medyada iyi ve kötüyü birbirinden ayırt edebilecek hale gelmesine destek olacak. Çocuğun yazacağı bir yorumdan, yapacağı bir sosyal medya paylaşımına kadar güvenli ve dikkatli bir internet kullanıcısı olarak yetiştirilmesi amaçlanıyor.

ATÖLYE ÇALIŞMALARINDA YAPILACAK KONU BAŞLIKLARI

Bilgievleri etkin dijital medya kullanımı bilgisini ve sosyal platformların ana işlevlerini aktarmak amacıyla Dijital Medya Okuryazarlık Atölyesi'nde konu başlıkları şöyle belirlendi. Tipleme Noktası: Küçük Şeyler Nasıl Büyük Değişiklikler Yaratır. Yeni İnsan ve Yeni Haller. Kuşaklar, Çocuklar ve Geçip Giden Zamanda Yeni Değerler Tesisi. Dijitalleşme, Hız ve Karmaşa: Yeni Sosyoloji. Ebeveyn Beyni. Dijital Ebeveynlik Nedir. Nasıl İdeal Bir Ebeveyn Olur. Yaratıcı Ebeveynler ve Kriz Çözen Ebeveyn. Salgın Gibi Belirsiz ve Karmaşık Dönemlerde Ebeveynlik. Psikolojik Direnç, Öğrenme ve Esnek Ebeveynlik. Kişisel Değişim Yönetimi: “Yeni Bir Sen Yaratmak” Mümkün Mü? Çocukların Karakter, Davranış ve Alışkanlıklarının Farkında Olmak. Ebeveynler İçin Akıcılıklar Tesisi. Bununla beraber; Bilgi Akıcılığı, İş Birliği Akıcılığı, Medya Akıcılığı, Yaratıcılık Akıcılığı ve Dijital Akıcılık diğer konu başlıkları.