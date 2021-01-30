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30 Oca 2021 - 11:25- Gündem G: 30 Oca 2021 - 11:48

Kocaeli APD Kırgızistan’da yardım projeleri gerçekleştirdi

Kocaeli Adil Paylaşım Derneği, Uganda’dan sonra yardım projelerini Kırgızistan’da devam ettirdi. Bu kapsamda 2021 yılının ocak ayı içerisinde ekibin denetiminde dört gün süren çalışma sonucu, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te 150 ve Celalabad şehrinde 100 fakir çocuk sünnet ettirildi. Bu çocuklara yeni elbiseler, oyuncaklar ve şekerler de hediye edildi.

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Bir başka önemli proje ise sosyal destek projeleri kapsamında olan, yoksul insanların geçimlerini daha rahat sağlayabilmeleri için yoksul ailelere 50’şer adet dağıtılan Tavuk projesi. Dağıtılan tavuklarla birlikte kümesler yaptırıldı, yemleri de yardım olarak dağıtıldı. Dağıtılan tavukların yumurtalarından istifade edileceği gibi bu tavukların daha fazla üremesi ile birlikte etlerinden de istifade edilecek. Kırgizistan’da ilk etapta 10 aileye toplam 500 tavuk dağıtıldı. Yine ihtiyaç sahibi olan 200 aileye içerisinde yağ, şeker, un, makarna gibi temel gıda maddelerinin bulunduğu paketler dağıtıldı. Çalışmalara başkan Murat Kurt ve yönetim kurulu üyesi Metin Bayrak katıldılar.
# destek, yardım

30 Oca 2021 - 11:25 - Gündem

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