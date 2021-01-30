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30 Oca 2021 - 12:01- Gündem G: 30 Oca 2021 - 12:04

Corona aşısında torpil iddiası

CHP’li Burhanettin Bulut aşıdaki torpil söylemlerini Meclis’e taşıdı. VIP aşı dönemine dikkat çeken Bulut, “Öncelik sırasında bulunmayan iktidar yakınları aşı oluyor” dedi.
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CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Covid-19 aşısındaki öncelik ve torpil iddialarını TBMM gündemine getirdi. Bulut, A3 grubunda aşılanacak ‘Kritik görevlerdeki kişilerin' kim olduğunu sorarak, “Bu yolla aşıda torpile bir kılıf mı bulunuyor. Sağlık Bakanlığı VIP filyasyon, VIP yoğun bakım hizmetinin ardından, şimdi de VIP aşı dönemi mi başlatıyor?” dedi. Bulut, şöyle devam etti: “Salgında 5 maske dağıtamayan, yeterli grip aşısı temin edemeyen, hasta vaka tartışması ile güven yitiren iktidar, coronavirüs aşı uygulamasında torpil tartışmasıyla da gündeme geldi. Aşının ikinci aşamasında A3 grubunda aşılanacak ‘Kritik görevlerdeki kişiler' kimdir? Bunlar açıklanmalı. Aşılama listesinde sağlıkçı olmayan, öncelikli aşılanması gerekmeyen iktidar aileleri ve yakınları da aşı oluyor. Aşı verilerinin şeffaflıkla paylaşılması pandemi döneminde toplumda sarsılan güveni onaracaktır. Bu gerçek göz ardı edilmemelidir.” Burhanettin Bulut, son olarak Sağlık Bakanlığı'nı aşı sürecinde şeffaf olmaya davet etti.
# covid-19, aşı

30 Oca 2021 - 12:01 - Gündem

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