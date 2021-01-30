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30 Oca 2021 - 12:08- Ekonomi G: 30 Oca 2021 - 12:10

Toyota’dan üretime planlı ara

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları nedeniyle 31 Ocak-2 Şubat 2021 tarihleri arasında üretime ara veriyor.
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Türkiye’de ilk hibrit otomobili üreten tesis olan Toyota Türkiye fabrikasında üretime planlı olarak 31 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında ara verilecek. Firma bu ara süresince bakım, onarım ve revizyon çalışmaları yapacağını duyurdu.

2020 yılında pandemiden dolayı yaşanan 7 haftalık üretim duruşuna rağmen 217 bin araç üreten Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, bu araçların 180 binini ihraç etti. 2021 yılında ise 247 bin adet araç üreterek bunun 197 bini ihraç etmeyi hedefliyor. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, yine 2020 yılında Amerikalı bağımsız araştırma şirketi JD Power tarafından Avrupa ve Afrika bölgesindeki en iyi fabrika seçilerek “Altın Fabrika – Golden Plant” ödülüne layık görüldü.

30 Oca 2021 - 12:08 - Ekonomi

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