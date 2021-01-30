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30 Oca 2021 - 13:18- Siyaset G: 30 Oca 2021 - 13:32

İYİ Parti'ye gidenler DP’ye geri döndü

Demokrat Parti Kocaeli İl Başkanlığı, daha önce İYİ Parti’ye transfer olan üyelerini tekrar geri kazanarak partisine kattı

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Demokrat Parti Kocaeli Teşkilatı,G eçtiğimiz gün üye katılım etkinliği gerçekleştirdi. Dördü İYİ Parti’den olmak üzere toplamda kişi 23 kişi partiye üye oldu. 23 kişi içerisinde Avustralya’da yaşayan bir kişi de yeni üyeler arasında. Partiye katılan yeni üyelere rozetlerini Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu, İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, MKK Üyelerimiz Aynur Kurt, Cem Şakoğlu ve Olcay Çelik takdim ettiler.

SİYASETİN MERKEZİNE KONUŞLANDIK

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Demokrat Parti Kocaeli İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, “Demokrat Parti Genel Merkezinde esen olumlu hava, milletvekili katılımı, belediye başkanı katılımı ve bu katılımların devam edeceğinin öngörülmesi, Genel Başkanımıza ve Milletvekilimize görsel ve yazılı basında ilginin artması ülke genelinde Demokrat Parti’yi siyasetin merkezine konuçlandırdı.

SİYASETİN DUAYENLERİNİ YETİŞTİRİYORUZ

Bizlerde Demokrat Parti Kocaeli Teşkilatları olarak gerçekleşen bu olumlu gelişmeler ışığında partimize güç katmaya,yeni üye kayıtları yapmaya başladık. Bildiğiniz gibi büyük umutlarla kurulan yeni partiler, bu işin yani siyasetin duayenlerini yetiştiren Demokrat Parti’den transferler yaparak teşkilatlanmaya başlıyorlar

TEKRAR YUVAYA DÖNDÜLER

Başka partilere giden arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz görüşmelerin ilk meyvelerini aldık ve İyi partiye giden dört arkadaşımız tekrar yuvaya dönerek rozetlerini taktılar. İyi partide kurucu il başkan yardımcısı olan Mükerrem Ocakoğlu, kurucu İzmit ilçe yöneticileri Melike Kuka ve Cemalettin Burgucu, İyi parti üyesi Fatih Özkol tekrar partimize katıldı. Bu katılımlar önümüzdeki günlerde sayıları artarak devam edecek.

BÜTÜN İLÇELERDE DEVAM EDECEK

Daha önce bir partiye üye olmayan, temiz siyaset temiz siyasetçi isteyen, ülkenin yarınlarını düşünen genç vatandaşlarımızın partimize katılımları devam ediyor. Ayrıca Avustralya’da yaşayan Abdullah Kerim Şen isimli yurttaşımızda Demokrat Parti rozetini takarak partimize katıldı.Toplamda 23 arkadaşımızın katılımı ile başlayan bu üye kayıtları bütün ilçelerimizde devam edecektir” dedi

# Kocaeli, İzmit

30 Oca 2021 - 13:18 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Babacan - Bu katılımla barajı aşarlar çok büyük başarı???????

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Ocak 13:41

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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