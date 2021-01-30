Çatısı yanan vatandaşın imdadına İzmit Belediyesi koştu

Geçtiğimiz günlerde Serdar Mahallesi Mine Sokak’ta çıkan üzücü çatı yangını sonrasında Dönmez ailesinin yardımına İzmit Belediyesi koştu. Ziya Dönmez, Fatma Dönmez ve Ayşenur Dönmez’in yaşadığı evde çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale gelen çatının tamir işlemine İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri başladı. Alınan bilgiye göre tamir işlemlerinin kısa sürede tamamlanıp çatının eski haline getirileceği belirtildi.
BAŞKAN HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR
İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin hızlıca kendilerine yardıma geldiğini ifade eden ev sakinlerinden Ayşenur Dönmez, “İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e durumu bildirdiğimizde kendisi bizimle yakından ilgilendi. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü hemen gelerek çalışmalara başladı. Belediye Başkanımız Fatma Hanım’a teşekkür ediyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.