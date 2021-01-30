Yılmaz Özeren: Baskı beni motive ediyor

Kocaelispor’un Altay’dan renklerine bağladığı deneyimli orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren’den ilk açıklama geldi. Başarılı futbolcu “Kimi kulüpler vardır, ligine bakmazsınız. Kocaelispor da böyle bir kulüp” dedi. Yılmaz ayrıca baskı altında oynarken kendisini daha motive hissettiğini de sözlerine ekledi.

3 GÜNLÜK ZORLU BİR SÜREÇ VARDI

Samsun ve Altay gibi iki büyük camiadan Kocaelispor gibi büyük bir camiaya geldim. Transferimle ilgili kendi adıma 3 günlük zorlu bir süreç vardı. Sayın başkanımıza, yönetici büyüklerimize ve hocalarımıza, transferin bitmesin için uğraşan, bildiğim, bilmediğim kim varsa teşekkür ederim. Musa Nizam’ın da dediği gibi. Kimi kulüpler vardır, lige bakmazsınız, düşünmezsiniz, geçmişi ve taraftarı bellidir. Sadece isme bakarsınız. Kocaelispor böyle bir kulüp.

SAHADA KARAKTER KOYACAĞIZ

Bugün üçüncü günüm. Sanki sezon başından beri buradaymışım gibi. Teknik heyetimize, takım arkadaşlarımıza, başkanımıza, yöneticilerimize çok teşekkür ederim. Hiç yabancılık çekmedim. Kendi adıma baskıyı seven bir futbolcuyum. Baskı beni motive ediyor. Böyle alıştım. Her zaman hedefim vardır. Tercihlerim de bu yöndedir. Burada şehir inanılmaz bir sinerji oluşturmuş. Güzel bir proje var. Biz de bu projede yer alıp hocamıza, takıma yardımcı olmaya geldik. Sahada karakter koyup bu kulübü hak ettiği yere getirmek istiyoruz.

SÖYLENENLER İLE EYLEMLER FARKLI OLUNCA

Hazırım. Son olarak Samsunspor maçında oynadım. Altay’da ilk yarının tamamında forma giydim. 17 maçın 13’ünde sahaya 11’de çıktım. Altay ilk yarıyı 32 puanla üçüncü sırada tamamladı. Liderle arasında sadece 3 puan fark vardı. Devre arasındaki yapılanmayı beklemiyorduk. Siz de takdir edersiniz ki başarılı bir ilk yarı geçirdik. Söylenenler ile eylemler farklı olunca ben de farklı bir tercih yapmak istedim.