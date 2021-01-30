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30 Oca 2021 - 13:28- Ekonomi G: 30 Oca 2021 - 13:30

Vodafone Redbox tarifeleri yenilendi

Vodafone, ev içinde herhangi bir kablolamaya ihtiyaç duymayan yeni nesil ev interneti Vodafone RedBox’a özel sunduğu tarifeleri yeniledi.
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Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, evde keyifli ve kaliteli internet deneyimi yaşamak isteyen aileler için yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor. Vodafone, 4.5G mobil şebekesini ev internetine dönüştüren yeni nesil ev interneti Vodafone RedBox’a özel sunduğu yeni tarifelerini duyurdu. Vodafone müşterileri, ayda 119,9 TL’den başlayan fiyatlarla sunulan yeni RedBox tarifeleriyle evlerinde fiber altyapı olmasa da 4.5G teknolojisiyle fiber hızında internet deneyimi yaşayabiliyor. Vodafone’lular ayrıca, RedBox’ı istedikleri her yerde kullanabilmek için tarifelerine ek ayda 30 TL’ye “RedBox Her Yerde” paketi satın alabiliyor. “RedBox Her Yerde” kullanıcıları, RedBox’ı yazlığa, tatile ya da memlekete götürerek 4.5G şebekesinin uygun olduğu her yerde rahatça kullanabiliyor.

Cayma cezasız deneme imkânı

Vodafone, müşterilerine yeni bir teknoloji olan Vodafone RedBox’ı gönül rahatlığıyla kullanma imkânı vermek için ilk ay cezasız cayma hakkı da sunuyor. Buna göre, ilk 30 gün içinde modemin iade edilmesi durumunda müşteriye cayma cezası yansıtılmıyor ve müşteri, iptal durumunda taahhüt nedeniyle ceza ödemiyor.

Otluoğlu: “Müşterilerimize her yerde yüksek hızlı ev interneti sunuyoruz”

Ev interneti deneyiminde farklılaşmaya devam ettiklerini belirten Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Fatih Otluoğlu, şunları söyledi: 

“Vodafone Evde çatısı altında sunduğumuz Vodafone RedBox ile evde internet ihtiyacına alternatif çözüm arayan kullanıcılarımız için her an her yerde kullanabilecekleri, taşınabilir ve fiber hızında ev interneti sunuyoruz. Vodafone Evde’nin avantajlı fiyat ve çözümleri ile birlikte sunduğumuz yeni nesil ev interneti RedBox sayesinde eve internet altyapısının ya da yüksek hızlı internet için fiber internetin gelmesini beklemeye gerek kalmıyor. RedBox, içinde 4.5G mobil SIM kart olan özel bir modem sayesinde mobil interneti ev internetine çeviriyor. Böylece, altyapı, port ya da fiber bekleme derdi olmadan, modemi fişe takabileceğiniz her yerde yüksek hızlı ev interneti kullanabiliyorsunuz. Geçen yaz sunduğumuz RedBox tarifelerimizi müşterilerimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda yeniledik. Bir başka yeniliğimiz de müşterilerimize RedBox’ı istedikleri her yerde kullanma imkânı veren ve tarifelerine ek ayda 30 TL’ye satın alınabilen ‘RedBox Her Yerde’ paketi. Ayrıca, müşterilerimiz bu yeni teknolojiyi gönüllerince deneyebilsinler diye RedBox kullanıcıları için ilk ay cezasız cayma hakkı da sunuyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimizi geleceğin heyecan verici dünyasına hazırlayacak ayrıcalıklı ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz.” 

2 günde kurulum sözü

Vodafone, yeni RedBox tarifelerini tercih eden müşterilerine farklı ayrıcalıklar da sunuyor. Vodafone müşterileri RedBox için başvuru yaptıklarında Vodafone Çağrı Merkezi tarafından aranıyor ve 2 gün içinde kurulum için randevu veriliyor. Vodafone’dan kaynaklı ileri tarihli randevu verilirse ya da randevu tarihinde bir gecikme olursa, gecikilen gün kadar ilk faturaya iade yapılıyor. 

Vodafone RedBox müşterileri ayrıca, çağrı merkezini aradıklarında önceliklendiriliyor ve müşteri temsilcisine bağlanmak için geçirdikleri süre kısaltılıyor.

Yeni RedBox tarifeleri

Vodafone’un faturalı bireysel müşterileri için sunduğu yeni RedBox tarifelerinde, 200 GB internet içeren RedBox 200 tarifesi ayda 119,90 TL’ye, 250 GB internet içeren RedBox 250 tarifesi ayda 159,9 TL’ye, 15 Mbps hızında limitsiz internet sunulan RedBox Limitsiz tarifesi ise ayda 159,9 TL’ye sunuluyor. Tarife fiyatlarına, özel RedBox modemi de dahil bulunuyor. Vodafone RedBox tarifelerine gelen müşteriler, Vodafone Red’lilere özel seyahatten alışverişe, eğlenceden yeme-içmeye, birçok ayrıcalıktan da yararlanabiliyor.

Vodafone RedBox ürününe sahip olmak isteyen müşterilerin, Vodafone mağazalarını ziyaret etmeleri veya www.vodafone.com.tr’ye girmeleri yeterli oluyor.

30 Oca 2021 - 13:28 - Ekonomi

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