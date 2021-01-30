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30 Oca 2021 - 14:38- Gündem G: 30 Oca 2021 - 16:22

Kendi evini yapana KDV indirimi

Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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Kararla, 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının 1,5 katına kadar olan yeni inşaat alanında yapılacak olan konutlara ilişkin taahhüt işlerine yönelik KDV oranı yüzde 1’e düşürüldü.

ESKİ ORAN YÜZDE 18 İDİ

Taşınmaz maliklerinin müteahhitlere arsa payı vermeden dönüşüm projelerini doğrudan kendileri yaptırarak aynı alanda konut inşa etmek istemeleri ve bunun için müteahhitlerden inşaat taahhüt hizmeti almaları halinde, bu hizmetlere genel oranda yüzde 18 KDV hesaplanıyordu.

Afet risklerine karşı yenilenmesi gerekli görülen konutlarla ilgili kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapamayan riskli yapı malikleri yüzde 1 vergi ödeyecek.

30 Oca 2021 - 14:38 - Gündem

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