Burak Süleyman: En büyük aday biziz!

Kocaelisporluların kendisine gösterdiği ilgiden ötürü kendisini çok şanslı hissettiğini belirten Burak Süleyman, imza töreninde şu ifadelere yer verdi: Kendimi “Efsane” mertebesine ulaşmış olarak görmüyorum. Kocaelispor’daki efsanelere baktığımızda her biri çok büyük başarılar yaşamış insanlar. Biz bu başarıları çok fazla yaşayamadık. Sadece BAL ve 3. Lig şampiyonluklarımız var. Sezonda 8-10-12 gol atıyoruz. Ekstra bir başarım yok ama taraftarın aşırı ilgisi, sevgisi var. Bu liglerde bu durum herkese nasip olmuyor. Bu açıdan çok şanslıyım.

ASIL BENİM İÇİN LÜTUFTUR

Kocaelispor’dan sezon öncesinden ayrıldığımdan beri gerçekten beni unutmadılar. Haluk ve Soner abiler sürekli aradılar, “Orada olmuyor, bize lazımsın, gel” dediler. Kendimi yeni transfer olarak görmüyorum. Burası benim evim, yurdum. Bizim Kocaelispor’a dönmemiz Kocaelispor için değil benim için büyük bir lütuftur. Engin başkanımızın samimiyetine çok inanıyorum. Düşünün, karşısına geçip her türlü sorununuzu anlatabileceğiniz, sizi dinleyen ve gönülden yardım etmeye çalışan bir başkanınız var. Bir futbolcu için böyle bir başkanının olması çok değerli olsa gerek.

FARKIN KAPANMASI ZOR GÖRÜLÜYOR

Camia inanılmaz bir havaya girdi. İlk yarı altıncı sırada bitirilse bile şampiyonluk şarkıları söyleniyor. Zaten hangi ligde oynarsanız oynayın Kocaelispor şampiyonluğa oynar, bu kulübün her zaman bir hedefi vardır. Mustafa Reşit hocamızın dediğine katılmamak elde değil. 16 puanlık fark kapatılacak gibi görünmüyor. Şunu da kabul etmek gerekir. Karşımızda iyi bir rakip var.

KABUL EDELİM, İYİ BİR RAKİBİMİZ VAR

Manisa FK geçen sezon takımı bozmadı ve akıllı transferlerle daha iyi bir ekip haline geldi. Aradaki farkı kapatıp rakibi geçmek çok gerçekçi bir yaklaşım değil. Ancak haftaya oynayacağımız Manisa maçını kazanmak prestij açısından çok değerli. Rakibin kadrosunda kimin olup olmadığı çok önemli değil. Kendimize çok inanıyor ve güveniyoruz.

GENEL BİRLİKTELİK BAŞARI GETİRECEK

Sarıyer maçı öncesinde takımı çok birleşmiş gördüm. Sarıyer maçındaki birliktelik de bize çok şey kattı. İstanbul’da her şey çok güzeldi. Bunun da üzerine koyarak Manisa’yı mağlup edeceğimizi düşünüyorum. Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. Çünkü her biri bu lig ve üst liglerde kendilerini kanıtlamış isimler.

BİZ KOCAELİSPOR’UZ!

Bence sezonun ilk yarısındaki eksik ve şu anda da biraz daha üzerine koymamız gereken şey takım içindeki dayanışmayı ve bağı artırmak, Kocaelispor formasının ağırlığının son derece farkına varmak. Bu yılki hedefimiz Play-Off’tan şampiyon çıkmak. En büyük aday biziz, çünkü biz Kocaelispor’uz! İnşallah şampiyon olacağız.

ÖNCE İŞİMİ YAPTIM, SONRA ACIMI YAŞADIM

Kocaelispor’a döndüğüm için çok mutluydum. İlk maça çıkmanın heyecanı vardı. Beklenti de bulunuyordu. Kocaelisporlu taraftarların gözünün üzerimde olduğunu biliyordum. Bir taraftan mutluluk, diğer taraftan stres yaşıyordum. Maçtan önceki akşam babaannemin vefat haberini aldım. Biz de çok emeği vardır. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Tabii ki oynamak istemesek hocamız da anlayışla karşılardı. Ama ben işimi yapmanın daha doğru olacağını düşündüm. Alnımızın akı ile çıktık. Sonrasında babaannemin kabrini ve akrabalarımızı ziyaret ederek acımızı yaşadık.

NUMAN ABİ ÇOK KALİTELİ BİRİ

Tüm takım arkadaşlarıma bana güvendikleri için çok teşekkür ederim. Onlar da “İyi ki geldin, kimi sorunlar çözülecek” dediler. Bunun da karşılığını vermeye çalışacağım. O saygıyı görmek gerçekten benim için çok değerli. Engin başkan ve yanındaki ekibinin Kocaelispor için kazanım olduğunu düşünüyorum. Takım içinde Numan abi gibi çok kaliteli bir abimiz var. Bu lig için kaliteli ayaklara da sahibiz. İçeride de dışarıda da bir sorunumuz yok.

HOCAMIZ VE SİSTEMİ

İlk yarıda kopukluk vardı. Sarıyer maçında en aza indirdik. Bunu düzelten en büyük etken Mustafa Reşit Akçay ve çalışma sistemidir. Biz de, yaş olarak değil de, burada geçirdiğimiz zaman olarak baktığımızda takımın tecrübelilerinden birisiyiz. Yardımcı olmaya ve hocamızın işlerini kolaylaştırmaya çalışacağız. Böyle de bir görevimiz var. Çünkü burası bizim şehrimiz, takım bizim takımımız.

BUNU KENDİMDE ARIYORUM

Göztepe’de yeteri kadar forma bulamadım. Bunu kendimde arıyorum. Demek ki o seviye ile ilgili eksiklerim varmış. İlhan Palut değerli bir teknik adam ama oynayamama durumu tamamen benim ile ilgili bir durum. Sahanın içine girdik. 6-7 maçta da oynadık. Oynayabileceğim bir lig olduğunu düşünüyorum. Hocamızın gözüne girememişiz. Dediğim gibi. Eksiklik bizdedir.