İYİ Parti İlçe Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

İyi Parti Gebze İlçe Başkanı Burak Uluköylü dün sosyal medya hesabında çeşitli rüşvet iddialarını dile getirmişti. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu konuyla ilgili bir açıklama yaparak Burak Uluköylü hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. İşte Savcılıktan yapılan o açıklama:

Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalar sırasında, taraflardan menfaat temin ettikleri iddia edilen Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları ve bu menfaat teminine aracılık ettikleri iddia edilen avukatlar hakkında soruşturma başlatıldığı, 27.01.2021 günü düzenlenen operasyonla aralarında bir komiserin bulunduğu beş polis memuru ve bir avukatın göz altına alındığı, toplam yedi şüphelinin 29.01.2021 günü sevk edildikleri Gebze Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce ''Rüşvet Alıp Vermek ve Nüfuz Ticareti Kullanma'' suçları nedeniyle tutuklandıkları,

Soruşturmada bir kısım şüphelilerin avukatı olduğu anlaşılan Avukat Burak ULUKÖYLÜ'nün 29.01.2021 tarihinde sosyal medyadaki hesabından paylaşımda ''... Hırsızın lafına göre hırsızdan rüşvet alıp, hırsızı tutuklamayıp serbest bıraktığı iddia edilen savcı-hakim nerede? Rüşvet veren hırsız nerede? Yere batsın sizin düzeniniz, yıkılsın sizin saraylarınız...'' şeklinde paylaşımda bulunduğu, ayrıca Gebze Günlük Haber Gazetesi isimli internet sitesinde bu paylaşımın haber yapıldığı anlaşılmış olmakla,

Gebze Adliyesinde görev yapan Hakim ve Cumhuriyet Savcıları hakkında rüşvet aldıkları, rüşvet almak suretiyle kişileri tutuklayıp ya da serbest bıraktıkları ithamı ile birden fazla kamu görevlisine hakaret eden Avukat Burak ULUKÖYLÜ ile paylaşımı haber yapmak suretiyle sitesinde paylaşan Gebze Günlük Haber Gazetesi internet sitesi sorumluları hakkında soruşturma başlatılmıştır.