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30 Oca 2021 - 15:51- Gündem G: 30 Oca 2021 - 16:22

Günde 18 saat makinaya bağlı ama emekli edilmiyor

Maluliyet talebinin karşılanmasını isteyen KOAH hastası Bülent Koç, “Benim gibi binlerce insanın bu hastalıkla boğuştuğunu biliyorum. Bizim bu yaşamımızı görsünler, bize bir şeyler sunsunlar artık” dedi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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60 yaşında ve 10 yıldır Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ile baş etmeye çalışan Bülent Koç, gün içerisinde 16-18 saat makine yoluyla oksijen alması gerekmesine rağmen malulen emekli edilmiyor. Geçtiğimiz yıl Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde yanlış bir müdahaleyle ciğerleri sönen Koç, maluliyet talebinin iki kez reddedilmesi sonrası, “Birçok hastaneden aldığım raporlar, kullandığım makine, ilaçlarım hepsi ortada. Sistem bizi görsün artık” diyerek tepki gösterdi.

“BÜTÜN HASTANELERDE YAPTIM”

Son 2 yıldır daha ağır KOAH ile baş etmeye çalışan Koç, Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde yanlış işlem sonucu ciğerlerinin söndürüldüğünü şu sözlerle anlattı: “10 yıl içinde Kocaeli’de hemen hemen bütün hastanelerde yattım. İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine dahi sevk edildim, orada takibe alındım. 1 yıl önce Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde akciğerlerimde çıkan nodüllerden dolayı biyopsi yapılırken akciğerim söndürüldü, 18 gün hastanede yattım. Hastalığım bu dönemden sonra daha da ağırlaştı” dedi.

“ÖLÜNCE Mİ EMEKLİ OLACAĞIZ”

Gün içerisinde 16-18 saat makineye bağlı kalması gerektiği belirtilen Koç, “Evde sürekli makineye bağlanmalıyım, odamdan mutfağa kadar yürüyemiyorum, kriz geçirecek kadar oluyorum. Araç kullanırken dahi oksijen tüpü kullanıyorum. Durumum böyle olunca malulen emekli olmak için başvuruda bulundum. Doktorlar verdiği raporda 20 metre dahi yürüyemeyeceğimi söylüyor. Buna rağmen SGK İl Müdürlüğü malulen emekli olmama ret kararı verdi, bir oran da vermediler. Ankara’ya itirazda bulunduk. Onlar da reddetti. Benim gibi binlerce hasta var biliyorum, biz ölünce mi emekli olacağız? Sistem bizi resmen devre dışı bırakmış durumda” diye konuştu.

“HER AY PRİM ÖDÜYORUM”

“Bizi sistem görsün artık” diye tepki gösteren Koç, “Bizim bu yaşamımızı görsünler, bize bir şeyler sunsunlar. Kullandığım makine, ilaçlarım hepsi ortada. Emlak işiyle uğraşıyorum, 2 yıldır orayı da açamıyorum doğru düzgün işim olmuyor. Sağlıktan faydalanabilmek için mecburen her ay prim ödüyorum. Dükkânın vergisi de var, o da benim üzerime yük” dedi.
# Kocaeli, İstanbul, eğitim

30 Oca 2021 - 15:51 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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