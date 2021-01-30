Taşdemir’den istifa açıklaması: “Parti içinde emek harcamayan isimler”

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel dün TBMM Basın Odası'nda yaptıkları açıklama ile partilerinde istifa ettiklerini duyurdular. Parti içindeki bazı konuları yazdıkları mektupla eleştiren milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel’in istifaları siyasi kulislerde tartışılmaya devam ediliyor. CHP Kocaeli Siyasetinin en güçlü isimlerinden Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir, 3 milletvekilinin istifa etmesini değerlendirdi.

“3 VEKİL HALKLA İÇ İÇE DEĞİL”

İstifa eden isimlere tepki göstererek gösteren Taşdemir üç ismin de parti içinde emek harcamadığını ifade etti. İstifaların; Emek harcamadan, başarı göstermeden, örgütün tozunu yutmadan birlerini mevkilere gelmesinin bir sonucu olduğunu söyleyen Taşdemir, “Bir kişi iyi bir avukat, iyi bir doktor, iyi bir asker, iyi bir mühendis olabilir. Halkta hiçbir karşılığı yoksa onu milletvekili yapmamalısınız. Akşama kadar halkla iç içeyiz. Her gün onlarca insana yardımcı olmak için çaba sarf ediyoruz. Merak edip soruyorum, bu 3 tane vekil bugüne kadar kaç tane vatandaşın hastanede, okulda veya devlet kurumunda işlerini çözmeye yardımcı olmuş?" şeklinde konuştu

“HAYAL DÜNYALARINI YAZMIŞLAR”

Seçilmiş kişilerin çalışmaları arşivlenmiyorsa orada bir sorun var demektir” diyerek konuşmasını sürdüren Taşdemir, “Bu partide onlarca gençlik kolları başkanlığı yapmış yiğit gençler var. Bu gençleri ödüllendirip arka çıkmamız gerekmez mi? Memleket bu durumdayken kimsenin bahane üretmeye hakkı yok. 3 vekilin istifa açıklamasını dikkatle dinledim. Sokaklardan uzak tamamen kendi hayal dünyalarını yazmışlar. Birde şunu merak ediyorum. Bu partide ki 10 Aralıkçılar da kim? Bunlar neyin peşinde ve neyin kavgasını veriyor?" dedi.