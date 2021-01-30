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30 Oca 2021 - 16:22- Gündem G: 30 Oca 2021 - 16:25

Ünal Cankurt’un acı kaybı

Kandıra Erikli Mahallesinde ikamet eden ve İstanbul Şile’de esnaflık yapan, aynı zamanda Kandıra’lı Gazeteci Ünal Cankurt’un dayısı Hamza Kardeş vefat etti.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Kandıra Erikli Belenköy Mahallesinde ikamet eden ve İstanbul Şile'de uzun yıllar esnaflık yapan emekli Hamza Kardeş (77) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Şile'nin tanınan ve sevilen esnaflarından Kardeş bir süredir rahatsızlığı nedeniyle evde tedavi görüyordu. Önceki gün sabah saatlerinde aniden fenalaşan Kardeş, yaşamını yitirdi. CHP Şile İlçe Yönetim Kurulu Üyesi ve Sanayi esnaflarından Erkan Kardeş babası aynı zamanda gazeteci Ünal Cankurt'un dayısı olan Hamza Kardeş’in cenazesi Şile Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Şile Çavuş Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.
# İstanbul, vefat etti

30 Oca 2021 - 16:22 - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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