106 yaşında koronaya yenildi

Alınan bilgiye göre İzmit Fatih Mahallesinde ikamet eden inşaat ustası çiftçi merhum Yunus Kaval’ın eşi, 8 çocuk annesi ve 23 torun sahibi Fatma Kaval (106) covid-19 nedeniyle yaklaşık 21 gündür tedavi gördüğü KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yaşamını yitirdi. Çanakkale Gazisi Mustafa Atalardin’in kızı olan Fatma Kaval’ın cenazesi Köseköy İstasyon Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İstasyon Mezarlığında toprağa verildi.