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30 Oca 2021 - 16:51- Asayiş G: 30 Oca 2021 - 17:00

5 yaşındaki Mustafa Eymen yaşamını yitirdi

 İzmit Kadıköy Mahallesinde ikamet eden ve doğduğundan beri böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören 5 yaşındaki Mustafa Eymen Sünbül, solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre İzmit Kadıköy Mahallesi Gencer Sokak adresinde ikamet eden İzmit Seka Devlet Hastanesinde çalışan İbrahim Sünbül ile Arife Sünbül çiftinin 3 çocuğundan biri olan Mustafa Eymen Sünbül (5) doğduğundan beri böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi görüyordu. Son olarak fenalaşan ve solunum yetmezliği nedeniyle tedavi altına alınan KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yaşamını yitirdi. Minik Mustafa’nın acı haberi herkesi üzüntüye boğdu. Mustafa Eymen Sünbül’ün cenazesi Kent Camiinden alınarak Asri Mezarlıkta toprağa verildi. 
# İzmit

30 Oca 2021 - 16:51 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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