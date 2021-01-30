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30 Oca 2021 - 17:17- Gündem G: 30 Oca 2021 - 17:18

İzmit, Tuncel Kurtiz’i unutmuyor

İzmit Belediyesi, Türk sinemasının duayen isimlerinden Tuncel Kurtiz’i 1 Şubat Pazartesi günü "İzmit Unutmaz" etkinlikleri kapsamında düzenleyeceği doğum günü programıyla anıyor  v
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İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ‘’İzmit Unutmaz’’ etkinlikleri kapsamında bu kez, Türk sinemasının en önemli isimlerinden, usta oyuncu Tuncel Kurtiz’i doğum gününün 85. yılına özel gerçekleştirilen anma programı ile yâd ediyor. Aydili Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Akın ile Gazeteci-Yazar Mustafa Kürkçü’nün katılacağı anma programı Sirkeciler Konağı’nda gerçekleşecek. Tuncel Kurtiz’in hayatı, sanata bakış açısı, manifestosu üzerine konuşacak olan konuklar, Kurtiz’in kendi kaleminden yazdığı şiirleri okuyacak. 

ŞİİRLERLE TUNCEL KURTİZ

Sosyal medya hesaplarında 1 Şubat’ta yayınlanacak olan Tuncel Kurtiz’i anma programı, tüm İzmitliler tarafından merakla bekleniyor. Tuncel Kurtiz’in hayatını anlatan kısa film ile başlayacak olan programda; hem Tuncel Kurtiz’in şiirleri kendi sesinden dinlenirken hem de konukların okuması ile şiirler tekrar yaşatılacak. Film ve dizilerinden kesitlerle sanatçı kimliği konuşulacak olan Kurtiz’in, sanatta yenilik anlayışı ve Türk halkının onu sahiplenmesindeki sebeplerin sohbet havasında gerçekleşeceği program, 1 Şubat’ta İzmit Belediyesi sosyal medya hesaplarında paylaşılacak.
# İzmit

30 Oca 2021 - 17:17 - Gündem

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