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30 Oca 2021 - 17:24- Gündem G: 30 Oca 2021 - 17:25

Alptekin Cevherli’ye Azerbaycan’dan Takdirname

Gazeteci – Yazar Alptekin Cevherli’ye Azerbaycan Cumhuriyeti Millî Meclisi Medeniyet Komitesi Başkanı ve Milletvekili Prof. Dr. Ganire Paşayeva’dan aldığı takdir belgesi verildi

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Uzun yıllardır Türk Dünyası ile ilgili çalışmaları olan ve Kocaeli Şairler ve Yazarlar Birliği Başkanlığı’nı yürüttüğü süre boyunca da Makedonya’dan, Güney Azerbaycan’dan, Gagauzya’dan, Irak Türkmeneli’nden, Hakasya’dan, Doğu Türkistan’dan, Azerbaycan’dan ve diğer Türkçe konuşulan ülkelerden yazarları Kocaeli’ne getirip konferanslar verdiren Dünya Genç Türk Yazarlar Birliği Üyesi Gazeteci – Yazar Alptekin Cevherli’ye çalışmaları nedeniyle Azerbaycan’dan takdirname verildi.

Azerbaycan’ın Karabağ’daki topraklarının kurtarılması için yapılan 44 günlük savaş esnasında da verdiği destek nedeniyle, Azerbaycan Cumhuriyeti Millî Meclisi Medeniyet Komitesi Başkanı ve Milletvekili Prof. Dr. Ganire Paşayeva’dan aldığı takdir belgesi verildi.

Son olarak İç İşleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Kocaeli Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği’nin ortaklaşa yürüttüğü “Asılsız Ermeni İddialarına Açıklık Getirme Projesi”nin Koordinatörlüğünü de yürütmekte olan Alptekin Cevherli, “Bu belge ile yaptığımız çalışmaların takdir edilmesi, bizleri elbette onurlandırmış, yeni projeler hazırlamamız için şevk vermiştir. Başta Millî Meclisi Medeniyet Komitesi Başkanı ve Milletvekili Prof. Dr. Ganire Paşayeva’ya ve Bakü Atatürk Kültür Merkezi eski Başkanı ve kıymetli dostum Ekber Qoşalı Bey’e çok teşekkür ederim” dedi.

# Kocaeli, destek

30 Oca 2021 - 17:24 - Gündem

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