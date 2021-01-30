Gebze’de rüşvet operasyonu! 1 avukat ve 6 polis tutuklandı

Gebze’de, iddiaya göre adliyede görülen bir duruşmada kalpazanlık suçlamasıyla görülen davada tutuksuz bir sanık rüşvet verdiği için tutuksuz yargılandığı suçlamasında bulundu. Tutuklu yargılananlar ise rüşvet vermedikleri için tutuklu yargılandıklarını ileri sürdü. İddiaya göre avukat T.S.'nin müvekkili olacak kişinin yakınlarına hakimin yanlarında çalışan avukatın sınıf arkadaşı olduğunu, savcıyı ve polisi halledeceğini söylemesi ses kaydına alındı. Ayrıca bir diğer ses kaydında ise polisler paradan pay almadan söz etti.

7 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 1 avukat, 1 komiser ve 5 polis memuru gözaltına alındı. Dün, adliyeye sevk edilen 7 kişi, ‘Rüşvet alıp vermek ve nüfuz ticareti kullanma’ suçlamasıyla tutuklandı.

SAVCILIK YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalar sırasında, taraflardan menfaat temin ettikleri iddia edilen Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları ve bu menfaat teminine aracılık ettikleri iddia edilen avukatlar hakkında soruşturma başlatıldığı, 27 Ocak günü düzenlenen operasyonla aralarında bir komiserin bulunduğu beş polis memuru ve bir avukatın göz altına alındığı, toplam yedi şüphelinin 29 Ocak günü sevk edildikleri Gebze Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce ''Rüşvet Alıp Vermek ve Nüfuz Ticareti Kullanma'' suçları nedeniyle tutuklandıkları.”

PAYLAŞIM VE HABERE DE SORUŞTURMA

Savcılığın açıklamasında ayrıca bir kısım şüphelilerin avukatı olan Burak Uluköylü’nün paylaşımı ve paylaşımı haber yapan yerel bir gazeteyle ilgili olarak da soruşturma başlatıldığı belirtildi.