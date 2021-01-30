Tahir Babaoğlu: Sonu güzel olsun inşallah

Kocaelispor’da forma giydiği için mutlu olduğun belirten başarılı golcü şu şekilde konuştu: Kocaelispor gibi büyük bir camiaya geldiğim için mutluyum, gururluyum ve bir o kadar da heyecanlıyım. İnşallah burada elimizden gelenin iyisini yaparak Kocaelispor’u hak ettiği şampiyonluğa ulaştırırız. İkinci yarıya da güzel bir galibiyetle başladık. “Nasıl başlarsak öyle gider” düşüncesindeyim. Umarım sonunu da güzel getireceğiz.
ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ
Kocaelispor’a geldiğim ilk andan itibaren çok iyi karşılandım ve hiç yabancılık çekmedim. Takımda karşılıklı oynadığım arkadaşlarım vardı ama aynı takımda olan yoktu. Buna rağmen herkes çok samimiydi. Güzel bir ortamımız var. Ben de Kocaelispor’a katkı sağlamak için elimden geleni yapacağım. Manisa karşısında, hocamızın taktikleri doğrultusunda iyi mücadele ve iyi oyunun ardından camiamızı sevindiren bir sonuçla sahadan ayrılacağımızı düşünüyorum. Bunun için elimizden geleni yapacağız.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.