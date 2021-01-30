Tahir Babaoğlu: Sonu güzel olsun inşallah

Kocaelispor’da forma giydiği için mutlu olduğun belirten başarılı golcü şu şekilde konuştu: Kocaelispor gibi büyük bir camiaya geldiğim için mutluyum, gururluyum ve bir o kadar da heyecanlıyım. İnşallah burada elimizden gelenin iyisini yaparak Kocaelispor’u hak ettiği şampiyonluğa ulaştırırız. İkinci yarıya da güzel bir galibiyetle başladık. “Nasıl başlarsak öyle gider” düşüncesindeyim. Umarım sonunu da güzel getireceğiz.

ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Kocaelispor’a geldiğim ilk andan itibaren çok iyi karşılandım ve hiç yabancılık çekmedim. Takımda karşılıklı oynadığım arkadaşlarım vardı ama aynı takımda olan yoktu. Buna rağmen herkes çok samimiydi. Güzel bir ortamımız var. Ben de Kocaelispor’a katkı sağlamak için elimden geleni yapacağım. Manisa karşısında, hocamızın taktikleri doğrultusunda iyi mücadele ve iyi oyunun ardından camiamızı sevindiren bir sonuçla sahadan ayrılacağımızı düşünüyorum. Bunun için elimizden geleni yapacağız.