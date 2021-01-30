Meral Akşener, erken seçim için tarih verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV'de canlı yayına katılarak gazeteci Suat Toktaş'ın sorularını yanıtladı. Erken seçim iddiaları hakkında konuşan Akşener'den çarpıcı bir yorum geldi.
"SADECE ANALİZ YAPIYORUM"
Seçim istemek muhalefetin görevi olduğu belirten Akşener, "Ben 21 Haziran'da erken seçim bekliyorum. Sadece analiz yapıyorum. Bu kafayla gidildiği için daha da kötüleşeceği için. Diyelim ki haziranda seçim olacak, nisanda bunun kararının alınması gerekir. Ki seçim istemek elbette muhalefetin görevidir. Bir an evvel bu kötülüklerin ortadan kalkması için. Oturulacak tekrar bir sistem kurulacak. O sistem üzerinden tekrar ortaklaşılacak ve o seçime katılınacak. Bugünün şartlarında ittifaksız seçime girmek görünmüyor" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.