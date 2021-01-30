Manisa FK, Kemal Rüzgar’ı alıyor!

Kocaelispor’un önümüzdeki çarşamba günü konuk edecek Manisa Futbol Kulübü, Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor’da forma giyen forvet Kemal Rüzgar’ı renklerine bağlamak üzere. 51 puanla lider pozisyonda bulunan Manisa ekibi, yaklaşık 1 haftadır bu transferi bitirmek için uğraşıyor. 25 yaşındaki futbolcu bu sezon 3'ü ilk 11 olmak üzere toplam 11 maçta görev aldı ve 4 kupa, 1 de ligde olmak üzere 5 gol attı.