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30 Oca 2021 - 19:35- Spor G: 30 Oca 2021 - 19:37

Manisa FK, Kemal Rüzgar’ı alıyor!
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Kocaelispor’un önümüzdeki çarşamba günü konuk edecek Manisa Futbol Kulübü, Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor’da forma giyen forvet Kemal Rüzgar’ı renklerine bağlamak üzere. 51 puanla lider pozisyonda bulunan Manisa ekibi, yaklaşık 1 haftadır bu transferi bitirmek için uğraşıyor. 25 yaşındaki futbolcu bu sezon 3'ü ilk 11 olmak üzere toplam 11 maçta görev aldı ve 4 kupa, 1 de ligde olmak üzere 5 gol attı.
# Kocaelispor

30 Oca 2021 - 19:35 - Spor

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