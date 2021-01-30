Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
30 Oca 2021 - 20:48- Gündem G: 30 Oca 2021 - 20:52

Güncel veriler açıklandı! 129 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre semptom gösteren 658 hastayla birlikte 6 bin 871 yeni vaka tespit edilirken 129 kişi hayatını kaybetti.
mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 30 Ocak Cumartesi gününün verilerine göre son 24 saatte yapılan 148 bin 785 testle birlikte toplam test sayısı 29 milyon 495 bin 4’e ulaştı.

129 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Güncel verilere göre semptom gösteren 658 hastayla birlikte 6 bin 871 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 470 bin 901’e çıktı. Can kaybı da 129 artarak 25 bin 865’e yükseldi.

1692 AĞIR HASTA VAR

Bugün 7 bin 100 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2 milyon 355 bin 409’a ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.7, ağır hasta sayısı da bin 692 oldu.

DÜN 6 BİN 912 YENİ VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 29 Ocak verilerine göre semptom gösteren 664 hastayla birlikte 6 bin 912 yeni vaka tespit edilmişti. 131 kişi hayatını kaybederken 8 bin 93 kişi de sağlığına kavuşmuştu.
# covid-19

30 Oca 2021 - 20:48 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Alptekin Cevherli’ye Azerbaycan’dan Takdirname mask
Alptekin Cevherli’ye Azerbaycan’dan Takdirname
İzmit, Tuncel Kurtiz’i unutmuyor mask
İzmit, Tuncel Kurtiz’i unutmuyor
Günde 18 saat makinaya bağlı ama emekli edilmiyor mask
Günde 18 saat makinaya bağlı ama emekli edilmiyor
Çatısı yanan vatandaşın imdadına İzmit Belediyesi koştu mask
Çatısı yanan vatandaşın imdadına İzmit Belediyesi koştu
Kartepe'de beyaz güzellik mask
Kartepe'de beyaz güzellik
Ford Otosan, ‘Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde mask
Ford Otosan, ‘Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde
Anket Darıca Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı! Fena halde geliyor mask
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı! Fena halde geliyor
Nilüfer Özlüce'de 294 m2 tripleks villa icradan satılık mask
Nilüfer Özlüce'de 294 m2 tripleks villa icradan satılık
Arif Kızılkaya vefat etti mask
Arif Kızılkaya vefat etti
Ölmek üzereyken bulundu! Şimdi görenler şaşırıyor mask
Ölmek üzereyken bulundu! Şimdi görenler şaşırıyor
Dışarıya çıkarken dikkat! Kocaeli'ye fırtına geliyor mask
Dışarıya çıkarken dikkat! Kocaeli'ye fırtına geliyor
İzmit Belediyesi Vadi İzmit evlerini satışa çıkarıyor mask
İzmit Belediyesi Vadi İzmit evlerini satışa çıkarıyor

GALERİ

Günlük kiralık evdeki cinayet şüphelisi Kocaeli’de yakalandı mask
Günlük kiralık evdeki cinayet şüphelisi Kocaeli’de yakalandı
İzmit Körfezi’nde büyüleyen gün batımı mask
İzmit Körfezi’nde büyüleyen gün batımı
Doğum günü partisinde yakalandı, 1 yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti mask
Doğum günü partisinde yakalandı, 1 yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti
CHP’li Tarhan rozet takma törenine katıldı. mask
CHP’li Tarhan rozet takma törenine katıldı.
Kocaeli'de bir takside bakın kaç kaçak göçmen çıktı? mask
Kocaeli'de bir takside bakın kaç kaçak göçmen çıktı?
Kocaeli'nin yüksek kesimleri beyaza büründü mask
Kocaeli'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL