Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
30 Oca 2021 - 20:53- Dünya G: 30 Oca 2021 - 20:57

Bagaj ücreti ödememek için 30 kilo portakalı yediler

Çin'de bir havalimanında 4 kişi uçağa biniş sırasında ek bagaj ücreti ödememek için yanlarında taşıdıkları 30 kilogram portakalı yedi.
mask

Olay, Çinin Yunnan bölgesindeki Kunming şehrindeki bir havalimanında meydana geldi. Yanlarında 30 kilogram portakal taşıyan 4 kişinin, uçağa biniş sırasında belirlenen bagaj ağırlığını aştıkları gerekçesin  kilogram başına 10 Çin Yuanı ek ücret ödemeleri istendi. Toplamda 300 Çin Yuanı ek ücret ödemeleri gereken 4 kişi, ek ücreti fazla buldukları için çareyi, 30 kilo portakalı yemekte buldu.

“BİR DAHA PORTAKAL YEMEK İSTEMİYORUZ”

Olay sonrası Wang ve arkadaşlarının ağzında ülser oluştuğu belirtildi. Olayla ilgili yerel medyaya konuşan Wang, “Orada durduk ve hepsini yedik. Bu yaklaşık 20-30 dakika sürdü. Bir daha asla portakal yemek istemiyoruz” ifadelerini kullandı. 

30 Oca 2021 - 20:53 - Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Büyükşehir Meclisinde Liman tartışması mask
Büyükşehir Meclisinde Liman tartışması
Yolcu ucağı havada kayboldu! mask
Yolcu ucağı havada kayboldu!
Aşı olan 13 kişi bir hafta sonra koronaya yakalandı mask
Aşı olan 13 kişi bir hafta sonra koronaya yakalandı
Bu çikolata tam 120 yıllık! mask
Bu çikolata tam 120 yıllık!
Coronaya karşı elektrikli maske mask
Coronaya karşı elektrikli maske
Koronavirüs aşısının içinde neler var? Tek tek açıklandı! mask
Koronavirüs aşısının içinde neler var? Tek tek açıklandı!
Anket Darıca Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı! Fena halde geliyor mask
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı! Fena halde geliyor
Nilüfer Özlüce'de 294 m2 tripleks villa icradan satılık mask
Nilüfer Özlüce'de 294 m2 tripleks villa icradan satılık
Arif Kızılkaya vefat etti mask
Arif Kızılkaya vefat etti
Ölmek üzereyken bulundu! Şimdi görenler şaşırıyor mask
Ölmek üzereyken bulundu! Şimdi görenler şaşırıyor
Dışarıya çıkarken dikkat! Kocaeli'ye fırtına geliyor mask
Dışarıya çıkarken dikkat! Kocaeli'ye fırtına geliyor
İzmit Belediyesi Vadi İzmit evlerini satışa çıkarıyor mask
İzmit Belediyesi Vadi İzmit evlerini satışa çıkarıyor

GALERİ

Günlük kiralık evdeki cinayet şüphelisi Kocaeli’de yakalandı mask
Günlük kiralık evdeki cinayet şüphelisi Kocaeli’de yakalandı
İzmit Körfezi’nde büyüleyen gün batımı mask
İzmit Körfezi’nde büyüleyen gün batımı
Doğum günü partisinde yakalandı, 1 yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti mask
Doğum günü partisinde yakalandı, 1 yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti
CHP’li Tarhan rozet takma törenine katıldı. mask
CHP’li Tarhan rozet takma törenine katıldı.
Kocaeli'de bir takside bakın kaç kaçak göçmen çıktı? mask
Kocaeli'de bir takside bakın kaç kaçak göçmen çıktı?
Kocaeli'nin yüksek kesimleri beyaza büründü mask
Kocaeli'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL