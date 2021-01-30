Bagaj ücreti ödememek için 30 kilo portakalı yediler

Olay, Çinin Yunnan bölgesindeki Kunming şehrindeki bir havalimanında meydana geldi. Yanlarında 30 kilogram portakal taşıyan 4 kişinin, uçağa biniş sırasında belirlenen bagaj ağırlığını aştıkları gerekçesin kilogram başına 10 Çin Yuanı ek ücret ödemeleri istendi. Toplamda 300 Çin Yuanı ek ücret ödemeleri gereken 4 kişi, ek ücreti fazla buldukları için çareyi, 30 kilo portakalı yemekte buldu.
“BİR DAHA PORTAKAL YEMEK İSTEMİYORUZ”
Olay sonrası Wang ve arkadaşlarının ağzında ülser oluştuğu belirtildi. Olayla ilgili yerel medyaya konuşan Wang, “Orada durduk ve hepsini yedik. Bu yaklaşık 20-30 dakika sürdü. Bir daha asla portakal yemek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.