Akçay: Eleştiriye açık birisiyim

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, eleştiriye açık birisi olduğunu belirtti. Özellikle gençlerin yapacakları eleştirileri anlayışla karşılayacağını ifade eden Akçay “Eleştirileceksek beni eleştirsinler, futbolcuları yıpratmasınlar” dedi.

İNANDIĞIM BİR PROJE

Hikayesi olan bir camiaya geldiğini belirten deneyimli teknik direktör şu şekilde konuştu: Anlaşmamı, hikayesi olan, inandığım bir projede yer almak istediğim için yaptım. Yönetimin enerjisi ve samimiyeti de beni ikna eden etkenlerden. Geçmişi bilinen, süper ligin zamanındaki devlerinden, kendi alt yapısındaki futbolcularla takımlar kuran, taraftarının da kendi markasını oluşturduğu bir kulüpte çalışmak memnuniyet verici.

FARKIN KAPANMASI KOLAY DEĞİL

Gerçekçi olmalıyız. 16 puanlık farkın kapanması zor. Play-Off’tan çıkmaya çalışacağız. Önümüzdeki günlerde şampiyon bir takımın davranışlarını sahaya yansıtacağız. Sanal alemde, taraftar kendi duygularını beklenmedik sözlerle ifade edebilirler. Gençler başarıyı haklı olarak bekliyorlar ve kayıplarda da yaşanan gerginlikler doğaldır. Taraftarın eleştirisine saygılı olacağız ama eleştirileceksek beni eleştirsinler, futbolculara sahip çıksınlar.

ÇALIŞMAYI SEVİYORUZ

Asla tüccar bir teknik adam olmadım. Zarar verdiğimi ya da fayda sağlamayacağımı düşündüğüm zaman yolları ayırmayı da bilirim. Başarıya inanan bir şehir var. Birlikte olmalıyız. İnanıyorum ki bu birliktelik ile herkesi bir araya getirebiliriz. Çalışmayı seven bir takıma sahibiz. Kader gayrete aşıktır. Biz çalışacağız, gayret edeceğiz.