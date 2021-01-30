Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
30 Oca 2021 - 20:56- Spor G: 30 Oca 2021 - 20:58

Akçay: Eleştiriye açık birisiyim
mask

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, eleştiriye açık birisi olduğunu belirtti. Özellikle gençlerin yapacakları eleştirileri anlayışla karşılayacağını ifade eden Akçay “Eleştirileceksek beni eleştirsinler, futbolcuları yıpratmasınlar” dedi.

İNANDIĞIM BİR PROJE

Hikayesi olan bir camiaya geldiğini belirten deneyimli teknik direktör şu şekilde konuştu: Anlaşmamı, hikayesi olan, inandığım bir projede yer almak istediğim için yaptım. Yönetimin enerjisi ve samimiyeti de beni ikna eden etkenlerden. Geçmişi bilinen, süper ligin zamanındaki devlerinden, kendi alt yapısındaki futbolcularla takımlar kuran, taraftarının da kendi markasını oluşturduğu bir kulüpte çalışmak memnuniyet verici.

FARKIN KAPANMASI KOLAY DEĞİL

Gerçekçi olmalıyız. 16 puanlık farkın kapanması zor. Play-Off’tan çıkmaya çalışacağız. Önümüzdeki günlerde şampiyon bir takımın davranışlarını sahaya yansıtacağız. Sanal alemde, taraftar kendi duygularını beklenmedik sözlerle ifade edebilirler. Gençler başarıyı haklı olarak bekliyorlar ve kayıplarda da yaşanan gerginlikler doğaldır. Taraftarın eleştirisine saygılı olacağız ama eleştirileceksek beni eleştirsinler, futbolculara sahip çıksınlar.

ÇALIŞMAYI SEVİYORUZ

Asla tüccar bir teknik adam olmadım. Zarar verdiğimi ya da fayda sağlamayacağımı düşündüğüm zaman yolları ayırmayı da bilirim. Başarıya inanan bir şehir var. Birlikte olmalıyız. İnanıyorum ki bu birliktelik ile herkesi bir araya getirebiliriz. Çalışmayı seven bir takıma sahibiz. Kader gayrete aşıktır. Biz çalışacağız, gayret edeceğiz.

 

 

# Kocaelispor

30 Oca 2021 - 20:56 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Manisa FK, Kemal Rüzgar’ı alıyor! mask
Manisa FK, Kemal Rüzgar’ı alıyor!
Tahir Babaoğlu: Sonu güzel olsun inşallah mask
Tahir Babaoğlu: Sonu güzel olsun inşallah
Yılmaz Özeren: Baskı beni motive ediyor mask
Yılmaz Özeren: Baskı beni motive ediyor
Sokakta bu kızlara bulaşan sert kayaya çarpacak mask
Sokakta bu kızlara bulaşan sert kayaya çarpacak
Musa Nizam: Taşın altına elimizi sokacağız! mask
Musa Nizam: Taşın altına elimizi sokacağız!
Engin Koyun: Her şeyin iyi olması için dua ediyorum mask
Engin Koyun: Her şeyin iyi olması için dua ediyorum
Anket Darıca Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı! Fena halde geliyor mask
Meteoroloji'den Kocaeli için sarı uyarı! Fena halde geliyor
Nilüfer Özlüce'de 294 m2 tripleks villa icradan satılık mask
Nilüfer Özlüce'de 294 m2 tripleks villa icradan satılık
Arif Kızılkaya vefat etti mask
Arif Kızılkaya vefat etti
Ölmek üzereyken bulundu! Şimdi görenler şaşırıyor mask
Ölmek üzereyken bulundu! Şimdi görenler şaşırıyor
Dışarıya çıkarken dikkat! Kocaeli'ye fırtına geliyor mask
Dışarıya çıkarken dikkat! Kocaeli'ye fırtına geliyor
İzmit Belediyesi Vadi İzmit evlerini satışa çıkarıyor mask
İzmit Belediyesi Vadi İzmit evlerini satışa çıkarıyor

GALERİ

Günlük kiralık evdeki cinayet şüphelisi Kocaeli’de yakalandı mask
Günlük kiralık evdeki cinayet şüphelisi Kocaeli’de yakalandı
İzmit Körfezi’nde büyüleyen gün batımı mask
İzmit Körfezi’nde büyüleyen gün batımı
Doğum günü partisinde yakalandı, 1 yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti mask
Doğum günü partisinde yakalandı, 1 yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti
CHP’li Tarhan rozet takma törenine katıldı. mask
CHP’li Tarhan rozet takma törenine katıldı.
Kocaeli'de bir takside bakın kaç kaçak göçmen çıktı? mask
Kocaeli'de bir takside bakın kaç kaçak göçmen çıktı?
Kocaeli'nin yüksek kesimleri beyaza büründü mask
Kocaeli'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL