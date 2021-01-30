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30 Oca 2021 - 21:14- Gündem G: 30 Oca 2021 - 21:17

Tokyürek ailesinin acı kaybı

Sakarya’nın tanınmış gazeteci ve reklamcılarından olan aynı zamanda İzmit merkezli Mon Medya ortaklarından Nuri Tokyürek’in babası Enver Tokyürek geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
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Sakarya’nın tanınmış gazeteci ve reklamcılarından olan aynı zamanda İzmit merkezli Mon Medya ortaklarından Nuri Tokyürek’in babası ve İHA Sakarya muhabiri Burak Tokyürek’in dedesi Enver Tokyürek, geçirdiği kalp krizi sonucunda kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Baba Tokyürek’in cenazesi yarın saat 14.00'da Arifiye’deki evin önünde kılınacak cenaze namazı sonrası Kalaycı'da defnedilecek.

Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...
# Kocaeli, İzmit

30 Oca 2021 - 21:14 - Gündem

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