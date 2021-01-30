Tokyürek ailesinin acı kaybı

Sakarya’nın tanınmış gazeteci ve reklamcılarından olan aynı zamanda İzmit merkezli Mon Medya ortaklarından Nuri Tokyürek’in babası ve İHA Sakarya muhabiri Burak Tokyürek’in dedesi Enver Tokyürek, geçirdiği kalp krizi sonucunda kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Baba Tokyürek’in cenazesi yarın saat 14.00'da Arifiye’deki evin önünde kılınacak cenaze namazı sonrası Kalaycı'da defnedilecek.
Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.