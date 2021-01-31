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31 Oca 2021 - 09:57- Gündem G: 31 Oca 2021 - 09:59

İşte Kocaeli'de aşılanan kişi sayısı

Kocaeli'de tüm Türkiye ile birlikte başlayan koronavirüs aşılamaları hız kesmeden devam ediyor. Kentte şu ana kadar 40 binin üzerinde kişi aşılandı. 

Demirören Haber Ajansı
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Sağlık Bakanlığı tarafından tüm Türkiye genelinde başlatılan koronavirüse karşı aşılama çalışmaları  Kocaeli'de de son hızıyla devam ediyor. Sağlık çalışanlarından başlayan aşı çalışmalarında, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan öncelik sırasına göre Kocaeli'de, 75 yaş üzerindeki kişilerin aşılanmasına başlandı. Sahada  koronavirüs ile mücadelede eden 200 filyasyon ekibi tarafından yaşlı vatandaşların evlerine gidilerek yapılan koronavirüs aşıları, tüm hastanelerde ve aile sağlığı merkezlerinde de önceden randevu alınarak yaptırılabiliyor. Aşılama çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiği kentte, şu ana kadar 40 binin üzerinde kişiye aşı yapıldı. 

Vatandaşların aşıya yoğun bir talep gösterdiğini belirten Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, "Pandemi ile mücadele sürecinde aşılama ile birlikte yepyeni bir sürece girmiş bulunmaktayız. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda 75 yaş üzerine aşılama çalışmaları başlamış bulunmakta. Aşılamalar, tüm kamu, özel hastaneler, üniversite hastaneleri ve aile sağlığı merkezlerinde randevu alınarak yapılabilmekte. Vatandaşlarımızdan yoğun bir talep almaktayız. Vatandaşlarımızdan ricamız, bir an önce randevularını alarak aşılamalarını tamamlamalarıdır. Çünkü aile sağlığı merkezlerimiz, hastanelerimiz, üniversite hastanelerimiz ve özel hastanelerimizin aşı poliklinikleri hizmet vermeye devam etmekte. Mesai dışında ve hafta sonunda da bu hizmet devam edecek" dedi. 

Uygulanan aşılarda şu ana kadar herhangi bir yan etkiye rastlanılmadığını söyleyen Pehlevan, "Şu ana kadar Türkiye'de yapılan aşılama çalışmalarında belirli bir yan etki henüz tespit edilmiş değil. Önce sağlık personelimiz aşılandı ve bildirilen bir yan etki görülmedi. Dolayısıyla bütün vatandaşlarımız aşılama çalışmalarına rağbet göstermeliler. Mutlaka kendi risk gruplarına göre, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği aşı programına göre mutlaka aşılarını olmalılar. Aşı olduktan sonra da ilk başta bir rehavete kapılmamak lazım. Çünkü antikor oluşması belli bir süre almakta. Antikorlar ancak 4 hafta sonra oluşmakta. Dolayısıyla asla maske, mesafe ve hijyen kurallarından uzak durmamalılar. Toplu yerlere gitmemeliler. Önlemlere azami şekilde uymaya devam etmeliler ve rehavete kesinlikle kapılmamalılar" diye konuştu. 

# Kocaeli, koronavirüs, aşı, aile

31 Oca 2021 - 09:57 - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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