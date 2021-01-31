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31 Oca 2021 - 10:00- Gündem G: 31 Oca 2021 - 10:05

İnşaatlarda babasıyla çalışan eski milli sporcunun hayali sporcu yetiştirmek

Körfez'de yaşayan, yelken sporunda Avrupa ve Dünya şampiyonalarında dereceleri bulunan eski milli sporcu Ömer Işık (23), üniversite öğreniminin ardından spor hayatını bitirdi. İnşaatlarda su ve doğal gaz tesisatı yapımında babasına yardımcı olan beden eğitimi öğretmeni Ömer Işık, "Keşke kendi alanımda bir şeyler yapabilsem. Sporcu yetiştirebilsem" dedi.

Demirören Haber Ajansı
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Körfez'de yaşayan Ömer Işık, 9 yaşında yelken sporuna başladı. Işık, 2011 yılında İtalya’da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldu, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında dereceler elde etti. Düzce Üniversitesi Beden Eğitimi ve Antrenörlük Bölümünden mezun olan Ömer Işık, beden eğitimi öğretmenliği sertifikasını da aldı. Işık, üniversite öğrenimi sürecinde  derslerine çalışmak zorunda olduğu için yelken sporunu bıraktı.

'KEŞKE SPORCU YETİŞTİREBİLSEM'

Yelken branşında 8 yıl milli sporculuk yaptığını söyleyen Ömer Işık, "Dünya çapında derecelerim oldu. Dünya şampiyonalarında, Avrupa şampiyonalarında yarıştım. Çok büyük yarışlar kazandım. Milli takımda dereceler elde ettim. Üniversiteyi 1 yıl önce bitirdim. İnşaatta su, doğal gaz tesisatları yapıyorum. Babama yardım ediyorum. Bu arada sporla uğraşamıyorum. Son 1- 2 senedir spor hayatımı noktaladım. Hem üniversite şartları hem de maddi olanaksızlıklar yüzünden spor hayatımı bitirmek zorunda kaldım. İş arıyorum. Kendi alanımda çok fazla çabaladım ama son 1 senedir iş imkanları yok. Nereye başvurduysam olmadı. Mecburiyetten, boş kalmamak için babama yardıma geliyorum. Keşke kendi alanımda bir şeyler yapabilsem. Sporcu yetiştirebilsem" dedi.

'İNŞAATLARDA BANA YARDIM EDİYOR'

Oğlunun iş bulamadığını söyleyen Mehmet Işık, "Oğlum iş bulamadı. İş bulamayınca ben de yanımda inşaata getirdim. Bana yardım ediyor. Yıllarca sporla uğraştı. Düzce Üniversitesi'ni bitirdi. Fakat şu anda işi yok. Ben de yanımda getirdim. Biz tesisatçıyız. Doğal gaz, su ve kalorifer tesisatları yapıyoruz. Çalışırken zorlanıyor, çalışamıyor. Hiç bu işte çalışmadı daha önce. Şimdi zorlanıyor ama yapacak bir şey yok" diye konuştu.

# yardım, Körfez

31 Oca 2021 - 10:00 - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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