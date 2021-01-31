İzmit Fethiye Caddesi’ne her gün gelerek mazgallara bakan köpek, hem vatandaşların hem de esnafın ilgi odağı olmuştu. Sabah erken saatlerde caddeye gelerek hiç kıpırdamadan dakikalarca mazgalları izleyen köpek, isminin ‘Mazgal’ konulmasıyla Türkiye genelinde de ün kazanmıştı. Esnafın mesai arkadaşı olan Mazgal, şimdilerde tanındığı caddeye pek uğramıyor. Uzun süredir caddeye uğramayan Mazgal, hem esnafı hem de vatandaşları meraklandırdı.
"BİZE TRİP ATTI"
Caddedeki bir telefon firmasında çalışan Muhammet Taha Aydemir, Mazgal’ın uzun zamandır caddeye uğramadığını belirterek, "Muhtemelen bize trip attı. Tripli olduğu için gelmiyor. Mazgal, ilgi üstünde olduğu zaman akşama kadar buradan ayrılmıyor. Örneğin kameralar, fotoğraf makinaları burada olduğu zaman tek bir mazgala kitleniyordu. Uzun zamandır yok. Sebebini bizde bilmiyoruz" dedi.
"BİZİMLE GELİR BİZİMLE GİDERDİ"
Önceden Mazgal’ın haftanın 7 gününü caddede geçirdiğini ifade eden Aydemir, "Sabah 09.00’da dükkanı açıyorduk. Bizimle beraber geliyordu. Akşam biz dükkanı kapatıyorduk, o da buradan ayrılıyordu. Onu çarşının her yanında görebilirsiniz. Geziyor, hayatını yaşıyor. Bizler esnaf olarak onu asla aç bırakmıyorduk. Geldiği zaman mamasını ve suyunu koyardık" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.