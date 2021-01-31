Hasan Fırat Okul: Daha dikkatli olan kazandı

7 günde 4 maç yaptıkları Avrupa serüveninin ardından lig maçında Beşiktaş’ı yenen İzmit Belediyespor Başantrenörü Fırat Okul, “Oyuncularım yüreğini sahaya koydu. Daha dikkatli olduğumuz için kazandık. Mutluyuz” dedi. Okul, Avrupa’daki mücadeleleri sırasında yaşadıkları eksiklikler ve Beşiktaş maçını nasıl kazandıklarıyla ilgili görüşlerini paylaştı. Euroleague Woman’ın Avrupa kadın basketbolunun en klas organizasyon olduğunu belirten Okul, “Yıllardır bu organizasyonda oynayan kulüplere karşı iyi mücadele ettik. Oraya ‘Son saniyeye kadar mücadele vereceğiz’ parolasıyla gittik. Avenida hariç diğer maçlarda bunu da uyguladık. Avenida maçının ilk yarısında da ciddi reaksiyon gösterdik, öndeydik. Ama işler rotasyona gelince; o takımlar 10 kişilik rotasyonla oynuyor. Biz o 10 kişilik rotasyonu yapmaya çalışsak da bu konu bizim için handikap. Avrupa’da yabancı oyuncu sınırlaması yok, 7-8 yabancıyla oynayabiliyorlar. Avenida’da 4 tane İspanyol oyuncu vardı, geri kalan 8 oyuncusu yabancıydı. Bizde ise 4 yabancı sınırı var.

ELİF DE SAKATLANDI

Bu bizde handikap yaratıyor. Ne olursa olsun yapmaya çalıştığımız geniş rotasyonla oyuncularımızı sağlam tutmaya çalıştık. Buna rağmen iki sakat verdik. Takım kaptanımız Elif sakatlandı. Clarissa sakatlandı, bugün iğneyle oynadı. Egle, dışarıya çıkma olmamasına rağmen Covid kaptı, İspanya’da kaldı. Bugünkü maçta da takımın gardı Kübra sakatlandı. İnşallah ciddi bir şeyi yoktur. Avrupa’da elimizden gelenin en iyisini yaptık. Son toplarda kazanabileceğimiz maçlar da vardı. Basketbolda 2 hatayla kaybediyorsunuz, tersi de olabiliyor. Birer pozisyon her şeyi değiştirebiliyor. Bugünkü gibi. Bugün biz daha dikkatli oynadık ve kazandık. Avrupa’daki oyuncuların o ligi bilmesi ve kalitesi de bizi etkiledi diyebiliriz" dedi.